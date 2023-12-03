احیای کارخانه آجر ماشینی با اشتغالزایی ۲۲۰ نفر در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد کریمی در جلسه کمیسیون کارگری آزادشهر اظهار کرد: یکی از وظایف و اهداف مهم کمیسیون کارگری، رصد مسائل و مشکلات جامعه کارگری و پیشگیری از ایجاد چالش‌های احتمالی و گره گشایی کارگاه‌های تولید است.

فرماندار آزادشهر بر شناسایی و رفع مشکلات واحدهای کارگری تاکید کرد و گفت: پشتوانه حقیقی استقلال اقتصادی کشور در گرو فعالیت‌های مسوولانه کارگران و تعامل مثبت و سازنده با مدیران واحدهای تولیدی است و کارگران و کارفرمایان نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارند.

وی افزود: حمایت از تولید و گره گشایی رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری از اولویت‌های دولت است و دولت به دنبال حمایت حداکثری از کارگر و کارفرما است.

کریمی اظهار کرد: همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری وظایفی داریم از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند مسیر را برای حل و فصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد.

فرماندار آزادشهر در رابطه با راه اندازی مجدد کارخانه آجر ماشینی این شهرستان، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مجموعه ۵۰ درصد ظرفیت کارگران این مجموعه از زندانیان جرایم عمد و بهبود یافتگان مواد مخدر خواهد بود.

در پایان مصوب شد مشکلاتی همچون گازرسانی، برق، بیمه تأمین اجتماعی این کارخانه در اسرع وقت برطرف شود.