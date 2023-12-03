  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

فرماندار آزادشهر خبرداد؛

احیای کارخانه آجر ماشینی با اشتغالزایی ۲۲۰ نفر در آزادشهر

احیای کارخانه آجر ماشینی با اشتغالزایی ۲۲۰ نفر در آزادشهر

آزادشهر- فرماندار آزادشهر از احیای کارخانه آجر ماشینی با اشتغالزایی ۲۲۰ نفر در شهرستان آزادشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد کریمی در جلسه کمیسیون کارگری آزادشهر اظهار کرد: یکی از وظایف و اهداف مهم کمیسیون کارگری، رصد مسائل و مشکلات جامعه کارگری و پیشگیری از ایجاد چالش‌های احتمالی و گره گشایی کارگاه‌های تولید است.

فرماندار آزادشهر بر شناسایی و رفع مشکلات واحدهای کارگری تاکید کرد و گفت: پشتوانه حقیقی استقلال اقتصادی کشور در گرو فعالیت‌های مسوولانه کارگران و تعامل مثبت و سازنده با مدیران واحدهای تولیدی است و کارگران و کارفرمایان نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارند.

وی افزود: حمایت از تولید و گره گشایی رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری از اولویت‌های دولت است و دولت به دنبال حمایت حداکثری از کارگر و کارفرما است.

کریمی اظهار کرد: همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری وظایفی داریم از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند مسیر را برای حل و فصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد.

فرماندار آزادشهر در رابطه با راه اندازی مجدد کارخانه آجر ماشینی این شهرستان، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مجموعه ۵۰ درصد ظرفیت کارگران این مجموعه از زندانیان جرایم عمد و بهبود یافتگان مواد مخدر خواهد بود.

در پایان مصوب شد مشکلاتی همچون گازرسانی، برق، بیمه تأمین اجتماعی این کارخانه در اسرع وقت برطرف شود.

کد مطلب 5956535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها