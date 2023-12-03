نشست هم اندیشی با عنوان «پاتوق رسانه» در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی تحت «پاتوق رسانه» با محوریت بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات خبرگزاریهای استان زنجان با حضور جمعی از مدیران و فعالان رسانه این استان در محل خبرگزاری ایرنا بررسی شد.
در این نشست لزوم پالایش فعالان رسانهای استان، تقویت سیستم اطلاع رسانی و ارتقای سطح روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان، حمایت از خبرگزاریها و فعالان واقعی عرصه اطلاع رسانی در استان در این نشست مطرح شد و مدیران رسانههای فعال استان نشست به این موضوع بحث و تبادل نظر کردند.
استفاده از ظرفیتهای موجود برای آموزش سواد رسانه در سطح مدیران، خبرنگاران و مسؤولان روابط عمومیها، ایجاد وحدت رویه و انسجام کاری برای جریان سازی خبری در سطح استان و لزوم پرهیز از دوقطبی سازی فضای رسانهای از دیگر مطالب مورد تاکید مدیران حاضر در نشست بود.
برگزاری جلسات مستمر با مدیران و رؤسای دستگاههای اداری استان به منظور ارتقای سطح اطلاع رسانی استان و تلاش برای رفع نقاط ضعف در این حوزه از دیگر مطالب مطرح شده در جلسه بود.
این نشست با حضور مدیران خبرگزاریهای ایسنا، مهر، فارس، تسنیم و ایرنا استان زنجان در پاتوق رسانه ایرنا برگزار شد.
بر اساس آمار موجود در سامانه جامع رسانههای کشور هم اکنون در استان زنجان ۷۹ رسانه دارای مجوز فعالیت میکنند که از این تعداد ۳۴ رسانه چاپی و ۴۵ رسانه الکترونیک یا برخط هستند.
بار اصلی اطلاع رسانی در استان زنجان بر دوش خبرگزاریهای برخط قرار دارد.
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