به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی‌نژاد ظهر امروز یکشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی معلولان که در مدرسه دانش‌آموزان استثنایی رودکی در اهواز برگزار شد، بیان کرد: توجه ویژه به دانش‌آموزان استثنایی و معلول باید از روی تکلیف و وظیفه انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با پیگیری‌های انجام شده تحول خوبی در حوزه فضای آموزشی دانش‌آموزان استثنایی استان رخ داده است.

حمیدی نژاد ادامه داد: در کنار ساخت چهار مدرسه، چندین زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی و کلاس‌های تخصصی برای دانش‌آموزان استثنایی استان خوزستان افتتاح شد.

وی ضمن قدردانی از خیران در راستای همراهی برای ساخت مدارس مربوط به دانش آموزان استثنایی خوزستان اظهار کرد: همچنین مدرسه ویژه‌ای برای دانش‌آموزان اوتیسم در منطقه کیانشهر اهواز برای خدمات‌رسانی هر چه بهتر به این قشر راه‌اندازی شده است.