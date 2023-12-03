به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدینژاد ظهر امروز یکشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی معلولان که در مدرسه دانشآموزان استثنایی رودکی در اهواز برگزار شد، بیان کرد: توجه ویژه به دانشآموزان استثنایی و معلول باید از روی تکلیف و وظیفه انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با پیگیریهای انجام شده تحول خوبی در حوزه فضای آموزشی دانشآموزان استثنایی استان رخ داده است.
حمیدی نژاد ادامه داد: در کنار ساخت چهار مدرسه، چندین زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی و کلاسهای تخصصی برای دانشآموزان استثنایی استان خوزستان افتتاح شد.
وی ضمن قدردانی از خیران در راستای همراهی برای ساخت مدارس مربوط به دانش آموزان استثنایی خوزستان اظهار کرد: همچنین مدرسه ویژهای برای دانشآموزان اوتیسم در منطقه کیانشهر اهواز برای خدماترسانی هر چه بهتر به این قشر راهاندازی شده است.
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