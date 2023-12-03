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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

راه‌اندازی مدرسه ویژه دانش آموزان اوتیسم در اهواز

راه‌اندازی مدرسه ویژه دانش آموزان اوتیسم در اهواز

اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مدرسه ویژه‌ای برای دانش‌آموزان اوتیسم در منطقه کیانشهر اهواز برای خدمات‌رسانی هر چه بهتر به این قشر راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی‌نژاد ظهر امروز یکشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی معلولان که در مدرسه دانش‌آموزان استثنایی رودکی در اهواز برگزار شد، بیان کرد: توجه ویژه به دانش‌آموزان استثنایی و معلول باید از روی تکلیف و وظیفه انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با پیگیری‌های انجام شده تحول خوبی در حوزه فضای آموزشی دانش‌آموزان استثنایی استان رخ داده است.

حمیدی نژاد ادامه داد: در کنار ساخت چهار مدرسه، چندین زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی و کلاس‌های تخصصی برای دانش‌آموزان استثنایی استان خوزستان افتتاح شد.

وی ضمن قدردانی از خیران در راستای همراهی برای ساخت مدارس مربوط به دانش آموزان استثنایی خوزستان اظهار کرد: همچنین مدرسه ویژه‌ای برای دانش‌آموزان اوتیسم در منطقه کیانشهر اهواز برای خدمات‌رسانی هر چه بهتر به این قشر راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 5956585

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