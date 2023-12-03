به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از مجموعه شش جلدی «چالش هسته ای» فردا دوشنبه ۱۳ آذرماه در موسسه مطبوعاتی و انتشارات ایران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید محمود نبویان نویسنده کتاب و دبیر کمیسیون برجام در مجلس نهم، فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، علی خضریان نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در این نشست حضور داشته و به ارائه نکاتی درباره این کتاب می‌پردازند.

این مراسم فردا دوشنبه از ساعت ۱۵ توسط انتشارات ایران برگزار می‌شود.