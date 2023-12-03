  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

فردا در انتشارات ایران؛

رونمایی از مجموعه شش جلدی «چالش هسته‌ای» برگزار می‌شود

رونمایی از مجموعه شش جلدی «چالش هسته‌ای» برگزار می‌شود

آئین رونمایی از مجموعه شش جلدی «چالش هسته‌ای» فردا دوشنبه ۱۳ آذر توسط انتشارات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از مجموعه شش جلدی «چالش هسته ای» فردا دوشنبه ۱۳ آذرماه در موسسه مطبوعاتی و انتشارات ایران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید محمود نبویان نویسنده کتاب و دبیر کمیسیون برجام در مجلس نهم، فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، علی خضریان نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس و عضو کمیسیون انرژی در این نشست حضور داشته و به ارائه نکاتی درباره این کتاب می‌پردازند.

این مراسم فردا دوشنبه از ساعت ۱۵ توسط انتشارات ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5956592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها