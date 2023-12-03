تکمیل پروژه پل طارم منجیل نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غفور شفیعی به پروژه ساخت «پل جدید طارم منجیل در شهرستان طارم» اشاره کرد و گفت: پل قدیمی این منطقه در سال ۱۳۳۷ ساخته شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی شروع ساخت پل جدید سال ۹۹ بوده است، اظهار کرد: تاکنون برای این پروژه بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است تا طرح به پیشرفت بیش از ۸۴ درصدی برسد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم گفت: این طرح با تخصیص اعتبار تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

شفیعی به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه به عرض ۶.۸۰ متر و به طول ۹۰ متر بوده و مجموع وزن پل ۱۸۰ تن است.

وی با بیان اینکه «پل جدید طارم منجیل» در حوزه استحفاظی استان گیلان محدوده سد سفیدرود است، ابراز کرد: با بازگشایی مسیر احداث راه اصلی «کلور – درام» و «بناب - منجیل» نیز مسیر مسافران استان‌های شمال غرب زنجان، کردستان، کرمانشاه و همدان نیز به این پل منتهی می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم، گفت: همچنین کامیون‌های سنگین و سبک نسبت به حمل و نقل بار کالا، مسافر و محصولات کشاورزی به استان‌های تهران، البرز، گیلان و مازندران از این پل تردد می‌کنند.