یادواره شهدای مهندس گلستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی مهیایی در نخستین یادواره شهدای مهندس گلستان ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام فاطمیه گفت: گلستان بیش از چهار هزار شهید دارد که یگانهای مهندسی رزمی و واحدهای مهندسی نقش تعیین کنندهای در پیروزیهای جبهه اسلام بویژه در لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دفاع مقدس ایفا میکردند.
وی افزود: نیروهای مهندسی پیش از آغاز هر عملیاتی در مراحل مختلف از شناسایی گرفته تا مراحل مختلف، زمینه را برای برگزاری یک عملیات فراهم میکردند تا نیروهای خودی کمترین تلفات نیروی انسانی را داشته باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: با افتخار میتوانیم اعلام کنیم با تکیه به تجربههای ارزشمند دوران دفاع مقدس در ابعاد گوناگون مهندسی، بن بستی برای ما و مهندسین ما وجود نداشته و نخواهد داشت.
وی افزود: تلاشهای علمی در حوزه مهندسی دفاعی پایانی ندارد و با توجه به تغییرات در حوزه فناوری، تلاشهای علمی و جهادی با علم و فناوریهای روز عجین شده است.
مهیایی در ادامه با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت در سرزمینهای اشغالی گفت: عملیات طوفان الاقصی، اعتبار و ادعای رژیم کودک کش صهیونیستی را در هم شکست و پوشالی بودن آن را آشکار ساخت.
گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده ۱۳ شهید مهندس استان تجلیل و قدردانی شد.
نظر شما