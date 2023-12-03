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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۶

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

ادعای طالبان برای کاهش کشت خشخاش ‌در افغانستان مورد قبول ما نیست

ادعای طالبان برای کاهش کشت خشخاش ‌در افغانستان مورد قبول ما نیست

مشهد- دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ادعای طالبان مبنی بر کاهش کشت خشخاش در افغانستان به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی با بیان اینکه ادعای طالبان مبنی بر کاهش کاشت خشخاش در افغانستان به هیچ وجه مورد قبول ما نیست، گفت: تمام شواهد و آمار و ارقام گویای افزایش کشت خشخاش در این کشور است‌.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بیان کرد: افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در کشور افغانستان به شدت افزایش یافته و این یک زنگ خطر جدی هم برای ایران و هم برای تمام دنیا است.

وی گفت: بنا به دستور ریاست جمهوری، سیاست راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مبنی بر پیشگیری است.

مؤمنی تصریح کرد: چهار رکن مقابله، درمان، پیشگیری و توانمند سازی معتادان را ما همگام باهم پیش می بریم تا بتوانیم اقدام مؤثری در مقابله با جذب مواد مخدر انجام دهیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در دو هفته گذشته نمایشگاهی عمومی در رابطه با مواد مخدر برپا شد که استقبال خانواده‌ها و دانش آموزان از این نمایشگاه ما را شگفت زده کرد.

وی ادامه داد: این اقدام می‌تواند بازهم در سطح ملی و در سطح استانی انجام شود، اقدامی که به شدت پیشگیرانه است و در راه فرهنگ سازی نیز می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

کد مطلب 5956639

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