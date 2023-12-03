توقیف خودرو شوتی در کنگاور با ۵۲۶ هزار عدد انواع مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رستمی اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پاسگاه قره گزلو مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو سواری شوتی قصد انتقال تعداد قابل توجهی مواد محترقه غیرمجاز را دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی خودرو شوتی مورد نظر شده و نسبت به توقیف و بازرسی از آن اقدام کردند.

سردار رستمی تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام گرفته ۵۲۶ هزار و ۲۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها به پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال می‌رسید، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی برای صدور حکم لازم خبر داد.