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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

فرمانده سپاه ناحیه کنگاور:

جزئیات مراسم تشییع پیکر سردار شهید «محمد علی عطایی» اعلام شد

جزئیات مراسم تشییع پیکر سردار شهید «محمد علی عطایی» اعلام شد

کرمانشاه- فرمانده سپاه ناحیه کنگاور گفت: مراسم تشییع پیکر سردار شهید «محمد علی عطایی» روز چهارشنبه پانزدهم آذر ماه برگزار می‌شود.

سرهنگ اله دانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته ۲ نفر از پاسداران انقلاب اسلامی که در جبهه مقاومت سوریه به صورت مستشاری حضور داشتند به شهادت رسیدند.

وی افزود: شهید مدافع حرم محمدعلی عطایی (شورچه) اهل شهرستان کنگاور استان کرمانشاه.

فرمانده سپاه ناحیه کنگاور تصریح کرد: استان کرمانشاه تاکنون ۱۷ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است.

سرهنگ اله دانه با اشاره به جزئیات تشییع پیکر این شهید مدافع حرم، گفت: پیکر پاک و مطهر سردار شهید مدافع حرم دکتر محمد علی عطایی شورچه روز چهارشنبه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان امام (ره) تا گلزاری شهدای کنگاور تشییع خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: از عموم مردم شهید پرور، اقشار مختلف و مسئولین دعوت به عمل می‌آید به پاس قدردانی از مقام شامخ این شهید والامقام در این مراسم شرکت کنند.

کد مطلب 5956658

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