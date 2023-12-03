به گزارش خبرنگار مهر، اولین پیشنشست همایش ملی جامع گردشگری سلامت که در تاریخ دوم تا چهارم اسفندماه برگزار میشود، به همت گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با همراهی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عنوان «کیک اقتصادی گردشگری سلامت: بایدها و نبایدها» در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری برگزار شد.
این نشست به دبیری ارشک مسائلی عضو هیأت علمی گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با حضور محمد جهانگیری رئیس انجمن خدمات بینالمللی سلامت ایران، سید محمد سادات کچویی سرپرست دبیرخانه گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی نوری مدیر بیماران بینالملل بیمارستانهای عرفان برگزار شد.
در ابتدای این نشست دیاکو عباسی به عنوان دبیر علمی نشست، به ارائه توضیحاتی در خصوص همایش ملی جامع گردشگری سلامت در اسفندماه و برگزاری ۴ پیش نشست در این حوزه پرداخت.
وی «آموزش و توانمندسازی بینالمللی محصول گردشگری» و «بازاریابی و نقش دولت و بخش خصوصی در ایجاد بازارسازی» را از نکات مهم بازار گردشگری سلامت ایران دانست. پس از آن مسائلی دبیر نشست به فلسفه این پیش نشست و انتخاب کیک اقتصادی گردشگری سلامت پرداخت.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای مختلف مؤسسات معتبر بینالمللی در گردشگری سلامت تا سال ۲۰۳۲، کیک اقتصادی این بخش به بیش از ۳ برابر افزایش مییابد (سالانه ۱۱.۶ درصد رشد) گفت: این در حالی است که طی سالهای اخیر کشورهای رقیب منطقهای مانند هند، ترکیه، عمان، امارات و … در این حوزه برنامهریزی و سرمایهگذاری زیادی انجام دادهاند؛ به عنوان مثال کشور ترکیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰، صرفاً گردشگران سلامت بیش از ۶۶ درصد رشد داشتهاند که علاوه بر فعالسازی و انتفاع بخش بهداشت و درمان شامل انواع مداخلات سرطان، باروری، اعصاب و روان و…، بخشهای مختلف گردشگری شامل بخش حمل و نقل، اقامتگاهها، مهماننوازی، خردهفروشی و عمدهفروشی، رستورانها و… نیز منتفع شدند و با اثرات القایی رشد اقتصادی به تمام بخشهای اقتصاد تسری یافت.
عنوان سخنرانی نوری «بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگر سلامت» بود که این عوامل را به سه دسته اصلی طبقهبندی کرد و گفت: عامل اول مرتبط با حکمرانی و دولت خوب است که شامل امنیت و آرامش کشور در حوزههای مختلف، روابط اقتصادی بینالمللی، اینترنت و تبلیغات و زیرساختهای کشور است. عامل دوم مرتبط با مراکز درمانی و بهداشتی است و شامل تدوین استراتژی و برنامهریزی، افزایش کمی و کیفی خدمات و افزایش تبلیغات و ارتباطات است. عامل سوم نیز مرتبط با شرکتهای تسهیلگر از قبیل افزایش حضور و ضریب جذب و افزایش کیفیت خدمات این حوزه است.
جهانگیری هم درباره دیپلماسی اقتصادی و خدمات بینالمللی گردشگری سلامت سخنرانی کرد و گفت: بزرگی اقتصاد سلامتی شامل سلامت عمومی، بازار داروهای معمول و مکمل، تغذیه مناسب، تناسب اندام و مغز و اعصاب، چشمهها و آب درمانی و اسپا و بهداشت فردی، گردشگری پیشگیرانه، زیبایی و اقدامات ضد سالخوردگی و حفاظت از بدن بود را قریب به ۴.۵ هزار میلیارد دلار برآورد کرد که بزرگی و امکان فعالیت در این حوزه را نشان میداد.
وی بازار ۲۵۰ میلیون نفری اطراف ایران را یک فرصت بالقوه برای ایران دانست و گفت: هر گردشگر سلامت بین ۳۶۰۰ تا ۷۶۰۰ دلار هزینه میکند که به طور تقریبی ۳ برابر هزینهکرد گردشگران عادی است.
وی به ارائه خدمات بینالمللی گردشگری سلامت را در حوزههای مختلف از جمله بخشبندی بازار، قیمتگذاری، تبلیغات و بازار پرداخت.
محمد سادات کچوئی به نگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گردشگری سلامت پرداخت و رتبه ایران در شاخص گردشگری درمانی را ۴۶ معرفی کرد.
وی سیاست وزارت بهداشت را تبدیل شدن به قطب منطقهای دانست و در این راستا به راهبردهایی مانند آموزش مداوم و اثربخش، ایجاد و توسعه از زیرساختهای گردشگری سلامت و بازاریابی و نظارت اشاره کرد.
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