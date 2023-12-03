جذب ۷۰ نیروی جدید در حوزه درمان تأمین اجتماعی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیک‌سیرت عصر یکشنبه در نشست مدیران تأمین اجتماعی و درمان با محوریت توسعه خدمات کیفی به بیمه‌شدگان در اردبیل اظهار کرد: قرار است آزمون استخدامی تأمین اجتماعی بهمن ماه برگزار شود تا ما در رشته‌های مختلف بتوانیم جذب و استخدام ۷۰ نفر نیرو را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز ضروری و اضطراری جذب ۴۲ نفر با اولویت مناطق محروم این استان آغاز شده و انتظار می‌رود با جذب نیروهای جدید بتوان بخشی از کمبودها را در این حوزه رفع کرد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی اردبیل گفت: در کنار تأمین نیروی مورد نیاز و تبدیل وضعیتی که در جذب نیرو انجام شد، تلاش بر این است تا کاستی‌ها و کمبودها در این حوزه به نحوه مطلوب برطرف شود.

نیک‌سیرت از افزایش تخت بیمارستان سبلان و ارس اردبیل خبر داد و افزود: در این ۲ بیمارستان خدمات مناسبی در مرکز و شمال استان به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قرار است تخت بیمارستان سبلان اردبیل از ۱۶۰ به ۲۵۶ تخت و بیمارستان ارس نیز از ۶۴ تخت به ۹۶ تخت افزایش یابد تا ما بتوانیم در بستری و ارائه خدمات کیفی‌تر به بیمه‌شدگان موفق عمل کنیم.

نیک‌سیرت اضافه کرد: در حوزه‌های مختلف مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان تلاش می‌کند تا با ارتقای سطح خدمات تخصصی و فوق تخصصی امکان مراجعه بیمه‌شدگان را به مراکز ملکی فراهم کرده و در کنار آن ده‌ها مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی، مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی و سایر مجموعه‌های بهداشتی و درمانی آماده ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مراجعان هستند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی اردبیل بیان کرد: در کنار تأمین نیروی مورد نیاز و رفع نقصان در بخش نرم‌افزاری، در حوزه سخت‌افزاری نیز خرید تجهیزات و امکانات و به‌روزرسانی این مراکز از دیگر رویکردها و برنامه اصلی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل است.