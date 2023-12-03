بررسی سه پرونده جهانی میراث ناملموس ایران در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری بوتسوانا، کشوری در آفریقای جنوبی، میزبان هجدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس خواهد بود که از ۱۳ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ در شهر کاسان برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جلسه روز یکشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۳ (برابر با ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده است. جلسه به ریاست مصطاق مراد، سفیر و نماینده دائم جمهوری بوتسوانا در یونسکو برگزار خواهد شد.

جلسه تبادل اطلاعات در مقر یونسکو، پاریس، در ۲ اکتبر ۲۰۲۳ برای ارائه روش‌های کاری کمیته و همچنین اطلاعات عملی در مورد این جلسه برگزار شده بود.

در این جلسه قرار است سه پرونده از ایران که عبارتند از افطار و مراسم اجتماعی-فرهنگی آن (مشترک با آذربایجان، ترکیه و ازبکستان)، هنر تذهیب (مشترک با آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان) و جشن سده (مشترک با تاجیکستان) نیز برای ثبت در فهرست میراث ناملموس یونسکو مورد بررسی قرار بگیرند.