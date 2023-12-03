ضرورت تثبیت مالکیت موقوفات استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان اداره کل ثبت اسناد استان سمنان به میزبانی اوقاف سمنان ضمن اشاره به ضرورت تثبیت مالکیت موقوفات استان از آمادگی این اداره کل برای تبدیل اسناد دفترچه موقوفات به اسناد تک برگی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت ثبت اسناد مالکیت موقوفات برای جلوگیری از تعارضات بیان کرد: در این زمینه همکاری اوقاف و ثبت اسناد می‌تواند اهمیت داشته باشد.

مدیرکل اوقاف استان سمنان با اشاره به تفاهم نامه موجود بین ادارات کل اوقاف و ثبت اسناد در زمینه خدمات تثبیت موقوفات ابراز کرد: اداره ثبت اسناد و املاک، خدمات ماندگاری برای موقوفات انجام داده است.

علیزاده بیان کرد: با توجه به سیاست‌های ریاست سازمان مقرر شده تا نسبت به نصب امین ثبتی با استفاده از ظرفیت اداره کل ثبت اسناد و از بین کارشناسان بازنشسته آن اداره کل اقدام شود.