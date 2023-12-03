به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری رونمایی از طرح توانش سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با بیان اینکه وجود انسان نیاز به یک شعله برای فوران شدن و شکوفا شدن دارد، اظهار کرد: باید بستر و عرصه‌ای برای استعدادهای درونی جوانان و نوجوانان فراهم شود تا آینده به دست این افراد رقم بخورد.

وی با بیان اینکه برنامه طرح توانش برای دوره متوسطه اول طراحی و پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: این طرح و مراحل آن آغازگر حرکتی است که موجب ثمرات زیادی برای جامعه خواهد شد.

سید مهران طباطبایی نیز در این مراسم با اشاره به همکاری‌های خوب بین بسیج، سپاه و آموزش و پرورش در دولت جدید، اظهار کرد: تمام افراد جامعه روزی در آموزش و پرورش بوده و از آنجا به جایگاه‌های مختلف رسیده‌اند.

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در امور نخبگان افزود: اگر استعداد دانش‌آموزان از بدو ورود به مدرسه به درستی شناسایی شود، این استعدادها را می‌توانیم راهنمایی کرده و به ثمر برسانیم.

وی با بیان اینکه طرح توانش ظرفیتی برای شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان است، عنوان کرد: امیدواریم با همت بسیج و آموزش و پرورش، این ظرفیت عظیم نخبگانی در بین دانش‌آموزان شناسایی شده و به درستی هدایت شود.

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