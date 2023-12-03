برخورد با ۹۰ مورد پسماند سوزی در شهر دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه شهر دماوند بهدلیل بادهای غرب به شرق همانند سالهای گذشته تحت تأثیر آلودگی هوای تهران قرار گرفته است که در این راستا مصوبات سومین جلسه کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران روز گذشته از طریق رسانهها اطلاع رسانی شده است.
وی ادامه داد: در شهرستان دماوند گشت و پایشهای محیط زیستی تشدید شده و بر اساس مصوبات جلسه کارگروه، شهرداریها موظف به تشکیل گشتهای مقابله با پسماند سوزی میباشند و در کنار یگان حفاظت محیط زیست با عوامل تشدید کننده آلودگی برخورد نمایند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند ادامه داد: پایش صنایع و معادن در دستور کار است و بازدید دورهای از مراکز معاینه فنی شهرستان انجام و تاکنون با بیش از ۹۰ مورد پسماند سوزی در شهر دماوند برخورد شده و با صدور اخطاریه از این اقدامات ناآگاهانه جلوگیری و در صورت تکرار به مراجع قضائی معرفی میشوند.
میرزا کریمی در خاتمه افزود: متأسفانه برخی آتش نشانیها خاموش کردن پسماند سوزی را خارج از وظایف خود میدانند که از شهرداران محترم شهرستان خواستاریم در این زمینه نظارت بیشتری داشته باشند، چون هر گونه سهل انگاری در این زمینه به فرمانداری و به مراجع محترم قضائی، برابر مصوبات کارگروه مواقع اضطرار آلودگی استان تهران گزارش میگردد.
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