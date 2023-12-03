  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

رییس آموزش استثنایی اردبیل:

۱۷۰۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه تحت پوشش آموزش قرار گرفته‌اند

۱۷۰۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه تحت پوشش آموزش قرار گرفته‌اند

اردبیل- رییس آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل گفت: آموزش و پرورش استان اردبیل با ۷۰ مدرسه استثنایی، بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه را تحت پوشش قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفائی عصر یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولان با حضور در مدرسه پیش حرفه‌ای توانا، از دانش‌آموزان برتر و معلمان تلاشگر این مدرسه تجلیل کرد.

وی در این دیدار اظهار کرد: آموزش و پرورش استان اردبیل با ۷۰ مدرسه استثنایی، بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه را تحت پوشش قرار داده و با تلاش همکاران شاهد درخشش دانش‌آموزان در عرصه‌های آموزشی، تربیتی، ورزشی و… هستیم.

در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز تصریح کرد: مهمترین مسأله این است که دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را به عنوان بخشی از جامعه بپذیریم و به نیازها و دغدغه‌های آنها احترام بگذاریم.

کلام‌الله صفری افزود: این دانش‌آموزان بندگان ویژه خداوند متعال هستند که خدمت به این بندگان ویژه توفیق بزرگی است که نصیب عده‌ای از همکاران فرهنگی ما شده و قطعاً در دنیا و آخرت از پاداش آن بی‌نصیب نخواهند بود.

کد مطلب 5956790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها