به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفائی عصر یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولان با حضور در مدرسه پیش حرفه‌ای توانا، از دانش‌آموزان برتر و معلمان تلاشگر این مدرسه تجلیل کرد.

وی در این دیدار اظهار کرد: آموزش و پرورش استان اردبیل با ۷۰ مدرسه استثنایی، بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه را تحت پوشش قرار داده و با تلاش همکاران شاهد درخشش دانش‌آموزان در عرصه‌های آموزشی، تربیتی، ورزشی و… هستیم.

در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز تصریح کرد: مهمترین مسأله این است که دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را به عنوان بخشی از جامعه بپذیریم و به نیازها و دغدغه‌های آنها احترام بگذاریم.

کلام‌الله صفری افزود: این دانش‌آموزان بندگان ویژه خداوند متعال هستند که خدمت به این بندگان ویژه توفیق بزرگی است که نصیب عده‌ای از همکاران فرهنگی ما شده و قطعاً در دنیا و آخرت از پاداش آن بی‌نصیب نخواهند بود.