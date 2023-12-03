طرح «توانش»الگوی چهاربُعدی استعدادسنجی و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی بعد از ظهر یکشنبه در نشست رونمایی از طرح (توانش) با بیان اینکه یکی از رسالتهای اصلی بسیج علمی، بسیج ظرفیتها و امکانات مختلف است، اظهار کرد: ما اگر در مسیر همافزایی گام برداریم، انرژیها بیشتر میشود و میتوانیم اقدامات بهتری انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در این مسیر ما با ظرفیت هستههای مختلف علمی، دانشگاه علوم پزشکی و مجموعههای علمی دانشکده روانشناسی و مؤسسات غیردولتی و نیز از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده کردیم، عنوان کرد: ایده اولیه طرح در یکی از هستههای علمی دانشجویی-دانشآموزی شکل گرفت و سپس طرح را با کارشناسان علوم تربیتی مطرح کردیم و طرح به پختگی مورد نیاز رسید.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان ادامه داد: این اقدامات منجر به تعامل و همکاری بسیج علمی و آموزش و پرورش شد و در ادامه، این طرح در سطح چند منطقه به اجرا درآمد که در این مرحله ۲۵۰ دانشآموز دختر و ۲۵۰ دانشآموز پسر شناسایی شدند و تلاش شد به سمت استعدادهایی برویم که توان بروز در شرایطی کنونی را ندارند.
نیلی با بیان اینکه این طرح یک الگوی چهاربعدی استعدادسنجی و پرورش آن است، خاطرنشان کرد: چهار بُعد این طرح شامل استعدادیابی همراه با مسابقه، طراحی ماشین توانش در یک رویداد یک روزه و ۱۰ ساعته در قالب کارهای تیمی، توانمندسازی و رویداد آموزشی در ۱۰ جلسه در عرصههای مختلف برای افراد موفق شده در مرحله اول و در مرحله سوم ساخت آثار مرتبط و مسابقه بین افراد در گروههای مختلف و سپس در مرحله آخر حفظ و نگهداری این افراد را خواهیم داشت که در قالب اتصال دانشآموزان با واحدهای رشد، شرکتهای فناور و شرکتهای استارتآپ و برگزاری رویدادهای مختلف خواهد بود.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان با بیان اینکه انتخاب دانشآموز توسط آموزش و پرورش خواهد بود، عنوان کرد: این طرح در یک دوره شش ماهه برگزار خواهد شد اما ارتباط ما با دانشآموزان تا مقاطع بعدی تحصیلی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این که رده سنی مناسب برای شناسایی استعدادها و فرصت زمان برای پرورش این استعدادها دوره متوسطه اول است، گفت: این طرح به صورت پایلوت در استان اصفهان انجام میشود و در صورت موفق بودن، در سایر استانها نیز برگزار خواهد شد.
نیلی با بیان این که بسیج علمی به دنبال ارتقای بنیه علمی و مهارتی دانشآموزان در سطوح مختلف است، گفت: شناسایی استعدادها در کشور از دیگر وظایف بسیج عملی است که با این طرح به هر دو هدف میرسیم.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان با بیان این که در آینده تعداد طرح بیشتری در حوزه علوم انسانی خواهیم داشت، عنوان کرد: نقطه کلیدی و گلوگاه طرح ما گام آخر است که شبکه بزرگی از استعدادهای خوب برای حل معضلات جامعه خواهد بود.
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