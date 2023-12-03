اجرای طرح «پیشگامان امنیت انتظامی ۴» در بیجار

کارآگاه شهریار قربانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی، طرح پیشگامان امنیت در شهرستان بیجار با هماهنگی مقام قضائی به مدت ۷۲ ساعت به مرحله اجرا درآمد.
وی بیان داشت: مأموران در این طرح یازده نفر سارق ساختمانهای نیمه کاره، کابل مخابراتی و ادوات کشاورزی و یک نفر مالخر و یک نفر خرده فروش مواد مخدر و چهار نفر معتاد متجاهر را دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بیجار خاطر نشان کرد: در راستای افزایش رضایتمندی مردمی اجرای این طرحها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
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