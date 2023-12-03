دستگیری ۱۶۶۷ متهم در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی جوکار از اجرای طرح پیشگامان امنیت انتظامی چهار خبر داد و افزود: این طرح، پس از کار اطلاعاتی و عملیاتی متعدد و منسجم در اقصی نقاط استان توسط مأموران جان بر کف پلیس پیشگیری به انجام رسید.

این مقام انتظامی ادامه داد: در اجرای این طرح، هزار و ۶۶۷ متهم دستگیر، همچنین ۴۴ قبضه انواع سلاح غیرمجاز جنگی و شکاری کشف و بیش از ۹۷ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز از قاچاق منابع ملی جلوگیری شد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به جلوگیری از ورود اتباع بیگانه به کشور، گفت: پلیس استان در اجرای این طرح با اشراف اطلاعاتی موفق شدند تعداد ۵۷۳ نفر از مترددین غیرمجاز را که از مرز گذر کرده و وارد کشور شده بودند را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: مقدار یک تن و ۴۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این طرح کشف و در این رابطه ۲۲۳ معتاد و خرده فروش حرفه‌ای مواد مخدر در این طرح دستگیر شدند.

جوکار گفت: ارزش اموال مکشوفه قاچاق در فضای حقیقی بنا به گفته کارشناسان بیش از ۳۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی به برخورد جدی با خودروهای ناهنجار در جامعه و توقیف ۲۲ دستگاه خودروی شوتی اشاره و تصریح کرد: پلیس استان در راستای برخورد با وسایل نقلیه متخلف و فاقد پلاک تعداد ۲۶۲ خودرو و موتور سیکلت را توقیف و روانه پارکینگ نموده است

وی از تداوم طرح‌های عملیاتی و ضربتی و فوریتی پلیس پیشگیری در سیستان و بلوچستان خبر داد و تأکید کرد: طرح‌های عملیاتی در جهت برقراری نظم و امنیت و آرامش شهروندان اجرا خواهد شد، تمام تلاش ما این است که احساس امنیت در جای جای استان حاکم شود.