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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۰

جانشین فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

دستگیری ۱۶۶۷ متهم در سیستان و بلوچستان

دستگیری ۱۶۶۷ متهم در سیستان و بلوچستان

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از اجرای طرح پیشگامان امنیت انتظامی چهار و دستگیری هزار و ۶۶۷ نفر متهم در اجرای این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی جوکار از اجرای طرح پیشگامان امنیت انتظامی چهار خبر داد و افزود: این طرح، پس از کار اطلاعاتی و عملیاتی متعدد و منسجم در اقصی نقاط استان توسط مأموران جان بر کف پلیس پیشگیری به انجام رسید.

این مقام انتظامی ادامه داد: در اجرای این طرح، هزار و ۶۶۷ متهم دستگیر، همچنین ۴۴ قبضه انواع سلاح غیرمجاز جنگی و شکاری کشف و بیش از ۹۷ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز از قاچاق منابع ملی جلوگیری شد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به جلوگیری از ورود اتباع بیگانه به کشور، گفت: پلیس استان در اجرای این طرح با اشراف اطلاعاتی موفق شدند تعداد ۵۷۳ نفر از مترددین غیرمجاز را که از مرز گذر کرده و وارد کشور شده بودند را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: مقدار یک تن و ۴۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این طرح کشف و در این رابطه ۲۲۳ معتاد و خرده فروش حرفه‌ای مواد مخدر در این طرح دستگیر شدند.

جوکار گفت: ارزش اموال مکشوفه قاچاق در فضای حقیقی بنا به گفته کارشناسان بیش از ۳۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی به برخورد جدی با خودروهای ناهنجار در جامعه و توقیف ۲۲ دستگاه خودروی شوتی اشاره و تصریح کرد: پلیس استان در راستای برخورد با وسایل نقلیه متخلف و فاقد پلاک تعداد ۲۶۲ خودرو و موتور سیکلت را توقیف و روانه پارکینگ نموده است

وی از تداوم طرح‌های عملیاتی و ضربتی و فوریتی پلیس پیشگیری در سیستان و بلوچستان خبر داد و تأکید کرد: طرح‌های عملیاتی در جهت برقراری نظم و امنیت و آرامش شهروندان اجرا خواهد شد، تمام تلاش ما این است که احساس امنیت در جای جای استان حاکم شود.

کد مطلب 5956856

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