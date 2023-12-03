  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

گردهمایی هزار و ۵۰۰ توان یاب کشور در حرم مطهر رضوی برگزار شد

گردهمایی هزار و ۵۰۰ توان یاب کشور در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مشهد- گردهمایی هزار و ۵۰۰ توانیاب کشور در گروه‌های سنی مختلف همزمان با روز جهانی معلولین با حضور تولیت آستان قدس در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مروی در گردهمایی هزار و ۵۰۰ توان یاب کشور در مشهد با بیان اینکه خدمت به زائران به ویژه زائران توان یاب حضرت ثامن الحجج (ع) را افتخار و توفیق خود می‌دانم، اظهار کرد: وجود ائمه اطهار (ع) از بزرگترین موهبت‌ها و نعمت‌های خداوند به بشر بوده، وجود مبارک آنها و ولایت ایشان فضل و رحمت الهی بر مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیات قرآنی در این خصوص افزود: بشر با محبت و مودت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و عمل به دستورات ایشان، به سعادتمندی و رستگاری دست خواهد یافت.

وی با بیان اینکه رسیدن به قله کمالات معنوی و انسانی با دوستی ائمه اطهار (ع) ممکن می‌شود؛ بیان کرد: اگر انسان بخواهد رضایت خداوند را جلب کند، باید راه پیغمبر اکرم (ص) را ادامه دهد و راه پیغمبر (ص) از مسیر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می‌گذرد؛ عشق به اهل بیت (ع) زمینه‌ساز تبعیت و اطاعت از آن حضرت است.

مروی محبت صادقانه نسبت به اهل بیت (ع) را ضامن سعادت، خوشبختی و خشنودی خداوند متعال از بندگانش دانست و خاطرنشان کرد: جلب رضایت خداوند در گرو رضایت حضرت رضا (ع) است.

هزار و ۵۰۰ توان یاب کشور در حرم رضوی گردهم آمدند

محمد معالی، مدیر امور زائران بنیاد کرامت رضوی نیز گفت: به مناسبت روز جهانی معلولان امروز در آستان کبریایی حضرت رضا (ع) میزبان یک هزار و ۵۰۰ نفر از معلولان و توان یابان سازمان بهزیستی از سراسر کشور هستیم.

دیر امور زائران بنیاد کرامت رضوی افزود: این گروه از زائران در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مدت سه روز مهمان آستان قدس رضوی هستند و در این مدت از خدمات حمل نقل، اسکان، تغذیه و خدمات فرهنگی و متبرکات رضوی بهره‌مند خواهند شد.

گفتنی است؛ در پایان این گردهمایی قهرمانان و افتخار آفرینان مسابقات پارالمپیک «معصومه زارعی، ساره جوانمرد و هادی رضایی» مربی تیم والیبال نشسته ایران اسلامی با اهدای هدایای ارزنده و متبرک از سوی آستان مقدس رضوی تقدیر شدند.

کد مطلب 5956884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها