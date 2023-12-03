گردهمایی هزار و ۵۰۰ توان یاب کشور در حرم مطهر رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مروی در گردهمایی هزار و ۵۰۰ توان یاب کشور در مشهد با بیان اینکه خدمت به زائران به ویژه زائران توان یاب حضرت ثامن الحجج (ع) را افتخار و توفیق خود می‌دانم، اظهار کرد: وجود ائمه اطهار (ع) از بزرگترین موهبت‌ها و نعمت‌های خداوند به بشر بوده، وجود مبارک آنها و ولایت ایشان فضل و رحمت الهی بر مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیات قرآنی در این خصوص افزود: بشر با محبت و مودت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و عمل به دستورات ایشان، به سعادتمندی و رستگاری دست خواهد یافت.

وی با بیان اینکه رسیدن به قله کمالات معنوی و انسانی با دوستی ائمه اطهار (ع) ممکن می‌شود؛ بیان کرد: اگر انسان بخواهد رضایت خداوند را جلب کند، باید راه پیغمبر اکرم (ص) را ادامه دهد و راه پیغمبر (ص) از مسیر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می‌گذرد؛ عشق به اهل بیت (ع) زمینه‌ساز تبعیت و اطاعت از آن حضرت است.

مروی محبت صادقانه نسبت به اهل بیت (ع) را ضامن سعادت، خوشبختی و خشنودی خداوند متعال از بندگانش دانست و خاطرنشان کرد: جلب رضایت خداوند در گرو رضایت حضرت رضا (ع) است.

هزار و ۵۰۰ توان یاب کشور در حرم رضوی گردهم آمدند

محمد معالی، مدیر امور زائران بنیاد کرامت رضوی نیز گفت: به مناسبت روز جهانی معلولان امروز در آستان کبریایی حضرت رضا (ع) میزبان یک هزار و ۵۰۰ نفر از معلولان و توان یابان سازمان بهزیستی از سراسر کشور هستیم.

دیر امور زائران بنیاد کرامت رضوی افزود: این گروه از زائران در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مدت سه روز مهمان آستان قدس رضوی هستند و در این مدت از خدمات حمل نقل، اسکان، تغذیه و خدمات فرهنگی و متبرکات رضوی بهره‌مند خواهند شد.

گفتنی است؛ در پایان این گردهمایی قهرمانان و افتخار آفرینان مسابقات پارالمپیک «معصومه زارعی، ساره جوانمرد و هادی رضایی» مربی تیم والیبال نشسته ایران اسلامی با اهدای هدایای ارزنده و متبرک از سوی آستان مقدس رضوی تقدیر شدند.