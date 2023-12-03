به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز یکشنبه، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه، تعداد یک میلیون و ۴۵۳ هزار و ۱۳۹ مسافر با حملونقل برونشهری استان لرستان جابهجا شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با یک میلیون ۳۱۱ هزار و ۴۷۷ مسافر معادل ۱۱ درصد افزایش مشاهده میشود.
وی ادامه داد: این تعداد مسافر با ۱۷۴ هزار و ۴۸۸ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۷۲ هزار و ۹۲۳ مسافر یک درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تصریح کرد: در این مدت ۶۸۶ هزار و ۷۴۲ مسافر توسط ناوگان اتوبوسی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش، ۳۶۶ هزار و ۹۰ مسافر از طریق مینیبوس ۵۹ درصد افزایش و ۴۰۰ هزار و ۳۰۷ مسافر از طریق سواری جابهجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
شیروانی به تعداد ناوگان حملونقل عمومی و رانندگان استان در حوزه مسافر اشاره کرد و افزود: ۱۶۳ دستگاه اتوبوس، ۵۷۳ دستگاه مینیبوس، ۷۶۲ دستگاه سواری و دو هزار و ۲۶۲ راننده وظیفه خدماترسانی و جابهجایی مسافر را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه در این مدت ۲۹۵ مورد رسیدگی به شکایتهای حوزه مسافر انجام شده است، افزود: مسافران میتوانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانههای مسافربری و یا رانندگان حوزه حملونقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا در کمیسیونهای مربوطه به تخلف شرکت و رانندگان رسیدگی شود.
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