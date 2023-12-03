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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۹

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد؛

افزایش ۱۱ درصدی جابه‌جایی مسافر از طریق ناوگان عمومی لرستان

افزایش ۱۱ درصدی جابه‌جایی مسافر از طریق ناوگان عمومی لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از افزایش ۱۱ درصدی جابه‌جایی مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی این استان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز یکشنبه، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، تعداد یک میلیون و ۴۵۳ هزار و ۱۳۹ مسافر با حمل‌ونقل برون‌شهری استان لرستان جابه‌جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با یک میلیون ۳۱۱ هزار و ۴۷۷ مسافر معادل ۱۱ درصد افزایش مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: این تعداد مسافر با ۱۷۴ هزار و ۴۸۸ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۷۲ هزار و ۹۲۳ مسافر یک درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: در این مدت ۶۸۶ هزار و ۷۴۲ مسافر توسط ناوگان اتوبوسی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش، ۳۶۶ هزار و ۹۰ مسافر از طریق مینی‌بوس ۵۹ درصد افزایش و ۴۰۰ هزار و ۳۰۷ مسافر از طریق سواری جابه‌جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

شیروانی به تعداد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و رانندگان استان در حوزه مسافر اشاره کرد و افزود: ۱۶۳ دستگاه اتوبوس، ۵۷۳ دستگاه مینی‌بوس، ۷۶۲ دستگاه سواری و دو هزار و ۲۶۲ راننده وظیفه خدمات‌رسانی و جابه‌جایی مسافر را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۹۵ مورد رسیدگی به شکایت‌های حوزه مسافر انجام شده است، افزود: مسافران می‌توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانه‌های مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل‌ونقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا در کمیسیون‌های مربوطه به تخلف شرکت و رانندگان رسیدگی شود.

کد مطلب 5956892

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