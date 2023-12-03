تدوین اطلس آلودگی خاک استان قم با همکاری یکی از دانشگاه های معتبر

محمد حسین بازگیر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خاک عنصر با ارزشی است و برای اینکه اهمیت آن بیشتر دیده شود، روزی به اسم روز خاک نام گذاری شده و شعار «آب و خاک منشأ زندگی» برای روز خاک امسال نامگذاری شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه یکی از موارد تقویت خاک، پوشش گیاهی و کاشت درخت است گفت: تلاش میشود تا با همکاری منابع طبیعی استان در واحدهای خدماتی، شهرکهای صنعتی، کمربند شهری و فضاهای شهری به این امر مهم پرداخته و تعداد ۸ میلیون درخت در قم کاشته شود.
بازگیر عنوان داشت: بر اساس قانون هوای پاک دستگاههایی در این زمینه مسوولیت دارند که باید به وظایف خود عمل کنند.
وی ابراز داشت: امروز موضوع پسماند دغدغه همگان است که موجب آلودگی زمین و آب میشود و برنامه عمومی برابر مقابله با نابسامانیهای حوزه پسماند با کمک شهرداری، راهداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و نهادهای مردمی و بسیج اجرایی خواهد شد تا نابسامانیها موجود سامان یابد و نخالههایی که بدون رعایت موارد اصولی در مکانهای نامناسب ریخته و انباشت شدند ساماندهی شوند که این امر میتواند در جهت داشتن محیط زیست سالم کمک کند.
مدیرکل کفاظت محیط زیست استان قم گفت: با کمک یکی از دانشگاههای معتبر، تهیه و تدوین اطلس آلودگی خاک استان قم شروع شده و ۴۰۰ نقطه از خاک که هر بخش نماینده ای از شرایط خاصی است در قالب ۸۰ پارامتر مورد بررسی قرار میگیرد که این امر در راستای کاربری بهتر زمین موثر خواهد بود.
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