حمایت از اقتصاد عشایر از اولویت های سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر یکشنبه با حضور در دهکده گردشگری عشایری از نزدیک از نخستین جشنواره گردشگری زاگرس نشینان بازدید کرد.

سردار شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام با تقدیر از برگزاری این نمایشگاه، حمایت از اقتصاد عشایر را از اولویت‌های سپاه دانست و افزود: باید زمینه فروش محصولات تولیدی عشایر در نمایشگاه‌های مختلف داخل و خارج استان فراهم شود.

در این بازدید مدیر کل امور عشایر با بیان اینکه این دهکده گردشگری با همکاری بنیاد تعاون بسیج، اداره کل امور عشایر استان و مشارکت خوب اتحادیه‌های عشایری استان برپا شده است، گفت: بنا داریم بازارچه دائمی فروش محصولات تولیدی عشایر در این دهکده راه اندازی شود.

محمد جواد خانزادی ادامه داد: این دهکده به منظور فروش مستقیم محصولات عشایر برپا شده که باعث رونق اقتصاد عشایر استان می‌شود.

در این بازدید سردار کریمیان جانشین، سرهنگ طهماسبی معاون هماهنگ کننده، سرهنگ ناصری رئیس سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری نیز حضور داشتند.