به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی بیمههای استان سمنان به میزبانی دفتر خود در سمنان با بیان اینکه بیمهها خدمات خود را مطلوب و سریع ارائه کنند، گفت: این امر سبب اعتماد بیشتر مردم به بیمهگذاران میشود.
وی همچنین به عملکرد بیمهها و اهمیت آنها در اقتصاد استان سمنان اشاره کرد و افزود: یکی از مسائلی که مدیران صنعت بیمه در استان سمنان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند، موضوع جذب و هدایت درآمدهای این صنعت به بخشهای مختلف استان است.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه در این زمینه خلاءهای قانونی وجود دارد که به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برطرف شود، تاکید کرد: جنبه خدمترسانی به مردم در صنعت بیمه دارای اهمیت بسزایی است.
مطیعی با اشاره به قرار گرفتن سمنان در کریدور اصلی شرق به غرب کشور و بروز تصادفات جادهای، گفت: با توجه به تردد پرشمار وسایل نقلیه در استان و قرار گرفتن استان سمنان در مسیر حرم تا حرم اهمیت بیمه و تبیین آن بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه خدمات بیمهها در شرایط خاص و هنگام بروز مشکل، بسیار ارزشمند و مفید است، افزود: در برخی جوامع سرمایهگذاری در صنعت بیمه عمدتاً با هدف کسب سود انجام میشود اما این صنعت باید در کشورمان با ارزشهای اسلامی و انسانی نیز همراه باشد.
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