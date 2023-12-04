فشار خانواده اسرای صهیونیست به کابینه نتانیاهو برای توقف جنگ غزه

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از النشره لبنان، خانواده اسرای اسرائیلی نزد حماس روز دوشنبه با برگزاری نشستی مطبوعاتی در تل آویو به کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو هشدار دادند که در صورت عدم توقف جنگ و خودداری از مذاکرات با حماس برای بازگشت اسرا در مقابل مقر وزارت جنگ به تحصن علنی دست خواهند زد.
خانوادههای گروگانان نزد حماس در بیانیه خود با فشار به سران این رژیم تهدید کردند هرگونه بیتوجهی به خواستههای آنان در ادامه جنگ و مخالفت با مذاکرات آتش بس با حماس برای بازگشت اسرا با واکنش جدی آنان در برگزاری تجمع علنی در مقابل ساختمان وزارت جنگ این رژیم صورت خواهد گرفت.
در بیانیه خانوادههای اسرای اسرائیلی که در کنفرانسی مطبوعاتی خوانده شد، آمده است که خواهان مذاکره کابینه از طریق میانجیگران با گروههای فلسطینی برای آزادی ۱۳۶ اسیر اسرائیلی نزد حماس و سایر گروههای مقاومت فلسطینی هستیم.
روزنامه هاآرتص گزارش داد که در بخشی از این بیانیه آمده که هر روز ممکن است روز آخر اسرا باشد، آنها نباید در آنجا بمانند، ما نگران سرنوشت همه این اسرا هستیم.
خانواده اسرای اسرائیلی تاکید کردند که با آغاز دوباره بمباران غزه توسط ارتش صهیونیستی، اسرای صهیونیست در غزه با خطر بزرگی مواجه هستند.
به نوشته رسانههای صهیونیستی، اسرای آزاد شده و خانوادههای اسرای صهیونیست خواستار دیدار با اعضای شورای جنگ صهیونیستی و در رأس آنها نتانیاهو هستند و تاکید میکنند که «زندگی اسرای صهیونیست به طور آشکار در خطر است.»
خانواده اسرای اسرائیلی در پیامی به سران کابینه جنگی رژیم صهیونیستی هشدار دادند در صورتی که بدون معطلی و به هر قیمتی به میز مذاکرات بازنگردید، اقدامات خود را ضد کابینه تشدید خواهیم کرد و بیتفاوتی شما مایه شرمساری است و اگر به خواستههای ما بیتوجهی کنید، به نهادهای بینالمللی برای دادخواهی مراجعه خواهیم کرد.
معترضان کابینه جنگ اعلام کردند: ما به شما التماس نمیکنیم، و اگر به خواسته ما در مذاکرات بی توجهی کنید، از ساعت ۸ عصر امروز (به وقت محلی) در مقابل مقر وزارت جنگ در تل آویو اقدام به تحصن خواهیم کرد.
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