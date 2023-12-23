‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: پس از آن که آتش‌بس موقت میان رزمندگان حماس و رژیم صهیونیستی تمدید نشد، رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی انگشت اتهام را به سمت حماس نشانه رفتند تا جبهه مقاومت را در این امر مقصر جلوه دهند. این رسانه‌های غربی به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شدند که تمدید آتش‌بس در غزه به دلیل عدم تعهد مسئولان حماس به آزادی اسیران باقی‌مانده به خصوص زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، با شکست مواجه شد. حماس نمی‌خواهد با آزادی این زنان به آنها فرصت شهادت دادن بدهد. در مقابل، جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای ادعاهای این رسانه‌های غربی مبنی بر تجاوز نیروهای مقاومت به اسرای صهیونیستی را در راستای تخریب وجهه مقاومت فلسطین پس از انتشار اخبار گسترده درباره رفتار اخلاقی مقاومت با اسرای مذکور دانست.

شواهدی بر رفتار انسانی حماس با اسرا

رژیم صهیونیستی و بازوی رسانه‌ای آن در حالی قصد تخریب چهره حماس را دارند که شواهد گویای واقعیت است؛ آلبومی از تصاویر، فیلم‌ها و مصاحبه‌ها که جلوی چشم مردم دنیا قرار دارد. پانزدهم مهرماه یعنی همان روزی که عملیات «طوفان‌الاقصی» شروع شد و رژیم صهیونیستی بی‌استناد، حماس را به سر بریدن کودکان متهم کرد، تصاویری از برخورد حسنه رزمندگان فلسطینی با اسرا از رسانه‌های مختلف انعکاس یافت. از آن جمله می‌توان به یک ویدئویی اشاره کرد که در آن نیروهای گردان‌های قدس به خانه یک شهرک نشین صهیونیست وارد می‌شدند. در این ویدئو یک زن سالخورده دیده می‌شود که با دست راستش در حالی که اسلحه در دست چپ داشت و روی صندلی نشسته بود، علامت پیروزی را نشان داد. در این ویدئو همچنین یک سرباز از گردان‌های قدس حماس در کنار زن مسن صهیونیست ایستاده‌است.