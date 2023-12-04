هندبال سپاهان با پیروزی به استقبال تعطیلات رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هندبال فولاد مبارکه سپاهان و زغال‌سنگ طبس در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر عصر دوشنبه ۱۳ آذر در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش‌جهان برگزار شد و با برتری سپاهان به پایان رسید.

امین مظفری، میلاد قلندری، بهشاد فاتحی‌زاده، یاسین کبیریان‌جو، محمدحسن خادمی، فرهاد شفیعی، سید آرمان بنی‌طبا، صابر حیدری، محمدرضا صادقی، علی مانیان، وحید مسعودی، یونس نصیری، محمد مهدی بهنام‌نیا و پارسا دهقانی بازیکنان سپاهان در این دیدار بودند.

شاگردان شهداد مرتجی با برتری ۱۲ بر ۹ به رختکن رفتند؛ سپاهانی‌ها در نیمه دوم به نمایش خوب خود ادامه دادند و با نتیجه ۲۳ بر ۲۲ به برتری رسیدند.