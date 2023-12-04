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۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۴۷

هندبال سپاهان با پیروزی به استقبال تعطیلات رفت

هندبال سپاهان با پیروزی به استقبال تعطیلات رفت

اصفهان - تیم فولاد مبارکه سپاهان در هفته هفتم لیگ برتر هندبال آقایان مقابل زغال‌سنگ طبس به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هندبال فولاد مبارکه سپاهان و زغال‌سنگ طبس در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر عصر دوشنبه ۱۳ آذر در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش‌جهان برگزار شد و با برتری سپاهان به پایان رسید.

امین مظفری، میلاد قلندری، بهشاد فاتحی‌زاده، یاسین کبیریان‌جو، محمدحسن خادمی، فرهاد شفیعی، سید آرمان بنی‌طبا، صابر حیدری، محمدرضا صادقی، علی مانیان، وحید مسعودی، یونس نصیری، محمد مهدی بهنام‌نیا و پارسا دهقانی بازیکنان سپاهان در این دیدار بودند.

شاگردان شهداد مرتجی با برتری ۱۲ بر ۹ به رختکن رفتند؛ سپاهانی‌ها در نیمه دوم به نمایش خوب خود ادامه دادند و با نتیجه ۲۳ بر ۲۲ به برتری رسیدند.

کد مطلب 5957893

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