۳۵ درصد خسارت های ناشی از گرد و غبار از جانب اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه، رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست در همایش روز جهانی خاک گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید گزارش دهد چه اتفاقی برای منابع آب و خاک کشور افتاده است؟

وی افزود: همواره پرسش می‌شود اولویت در حفظ خاک است یا آب؟ چه کسی می‌تواند این اولویت را تعیین کند؟ برای پاسخ به این پرسش فرضیات بسیاری به ذهن خطور می‌کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز خاک و آب تحت تأثیر مسائل انسانی و اقلیمی وضعیت خوبی ندارد، تصریح کرد: بیش‌از ۹۰ درصد جانداران از خاک استفاده می‌کنند بیش از ۹۵ درصد تغذیه ما از خاک است. وقتی انسان آفریده شد خاک ماده اولیه آن بود و زمانی خاک شکل می‌گیرد که آبی هم وجود داشته باشد.

سلاجقه به معضل گرد و غبار کشور اشاره کرد و در آماری گفت: ضروری است پاسخ داده شود ۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی که رو به شوری می‌روند منبع چند درصد گرد و غبار هستند. امروز ۳.۷ میلیون هکتار اراضی آبی منشأ گرد و غبار است، چرا؟ ۱۵ درصد گرد و غبار کشور ناشی از اراضی کشاورزی است. ۳۵ درصد خسارت‌های حاصل از گرد و غبار از جانب اراضی کشاورزی بوده است. آیا کشاورزی و دانش لازم را داریم؟

وی با گلایه ادامه داد: با دانش غنی و قوانین متنوع آیا این وضعیت آب و خاک شایسته است؟ با توجه به فرسایش آبی آیا فقط سطح زیر کشت را باید افزایش داد؟ هنگامی که نمی‌توانیم فعالیت بهره ور داشته باشیم باید به طبیعت فشار مضاعف آورد؟ آیا باید سو مدیریت خود را به گردن تغییر اقلیم انداخت؟ فعالیت کشت کشور خارج از توان منابع داخلی بوده و شتاب دهنده تخریب موجود هستیم. در این راستا باید تدبیر جدی داشت و راه صواب را در پیش گرفت.

رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست با بیان این که بر اساس قانون حفاظت خاک وقتی تخریبی صورت می‌گیرد باید خاک دوباره احیا شود، ادامه داد: بازسازی و ترمیم هر سانتیمتر خاک ۳ تا ۳۹ هزار دلار هزینه دارد. در استفاده از آلاینده‌هایی مانند کود و سموم آیا مسیر مشخص است به کجا برسیم؟