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۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

مازندران در شکل دهی جبهه مقاومت پیشگام است

مازندران در شکل دهی جبهه مقاومت پیشگام است

چالوس- رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، مازندران را در شکل دهی جبهه مقاومت در کشور پیشگام دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری بعدازظهر سه شنبه در نشست اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی مازندران با اشاره به وجود موهبت دریا و جنگل در استان مازندران بر لزوم حفظ این نعمات خدادادی تاکید کرد.

وی با انتقاد از انباشت زباله در حاشیه دریای خزر این پدیده را نامناسب بیان کرد و گفت: جلوه‌های زیبای دریای خزر نادر است و باید بهره مندی درستی از این موهبت داشته باشیم.

حجت الاسلام علی اکبری با اظهار اینکه نسل کنونی جزو سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود، به نقش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی اشاره کرد و گفت: مطالبه اعضای اتحادیه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور از مازندران به به عنوان پیشگام در شکل دهی به جبهه مقاومت یاد کرد و گفت: این مهم در راستای نگاه عمیق و توحیدی دیار علویان رقم خورده است.

وی با عنوان اینکه دانش آموزان امروز دلسوز و صاحب آرمان هستند، بر لزوم تقویت فکری، معنوی و فرهنگی دانش آموزان تاکید کرد.

کد مطلب 5958637

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