پیش بینی برداشت ۷۵ کیلوگرم زعفران از اراضی کشاورزی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی نسب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: زعفران در شمال شرقی خوزستان و شهرستان‌های دزپارت، ایذه، اندیکا و باغملک کشت شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: میزان برداشت زعفران در سال گذشته حدود ۷۰ کیلوگرم بوده و پیش بینی می‌شود از این میزان سطح کشت شده ۷۵ کیلوگرم زعفران برداشت شود که عمدتاً این محصولات تولیدی در بازار محلی و به گردشگران عرضه می‌شود.

وی تعداد بهره برداران زعفران در استان را ۷۰ نفر اعلام و عنوان کرد: کشت زعفران برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم به همراه داشته است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به حمایت‌های دولت از کشاورزانی که اقدام به کشت زعفران می‌کنند، بیان کرد: مقرر شده تسهیلاتی برای تأمین دستگاه‌های مکانیزاسیون مزارع زعفران به بهره برداران واگذار و اعتبار یارانه‌ای برای خرید پیاز زعفران به بهره برداران پرداخت شود.

بر اساس این گزارش؛ استان خوزستان با دارا بودن یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی به عنوان قطب کشاورزی کشور مطرح است؛ از این میزان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی آبی هستند و حدود ۳۰۰ هزار هکتار نیز در دسته اراضی دیم قرار دارند.

همچنین خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تن محصولات زراعی، باغی، دام، آبزی‌پروری، عسل و فرآورده‌های لبنی معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور را تولید می‌کند که از این نظر در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.