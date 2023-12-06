۱۰ واحد تولیدی و صنعتی در زنجان احیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری زنجان از ۸ واحد تولیدی و صنعتی به صورت میدانی بازدید کردند و همچنین برای بررسی مشکلات و موانع واحدهای تولیدی با ۱۰ شرکت دانش بنیان نیز جلساتی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تمامی بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی همراه با جلسه بررسی مشکلات و رفع موانع به همراه بوده و این جلسات در محل خود شرکت و کارخانه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شده است که نتیجه این بازدیدها و جلسات منجر به احیا ۱۰ واحد تولیدی و اشتغال ۱۱۴۲ نفر نیز فراهم شده است.

حجت الاسلام فرجی برحق اظهار کرد: در بررسی موانع این واحدهای تولیدی مشکلاتی از جمله عدم اختصاص ارز به واحدهای تولیدی دارای صادرات، موانع زیست محیطی، طولانی شدن فرایند رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی در کمیسیون تبصره یک ماده یک و کارگروه امور زیر بنایی، مشکلات مربوط به طرح‌های توسعه و مطول شدن اخذ مجوزها از ادارات، تعیین تکلیف اراضی راکد شهرک‌های صنعتی، مشکلات بانکی و امهال تسهیلات و ایرادات درگاه صدور مجوز است.

رئیس کل دادگستری زنجان از اهتمام جدی ستاد اقتصاد مقاومتی استان در تحقق شعار سال خبر داد و گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع موانع آنها ضمن کمک به اقتصاد و رشد تولید در ایجاد اشتغال کارگران از بروز برخی مشکلات برای خانواده‌ها جلوگیری خواهد کرد.

حجت الاسلام فرجی برحق در ادامه سو مدیریت و عدم آگاهی لازم از فرایند قانونی انجام طرح‌های توسعه و طولانی بودن بوروکراسی اداری از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرد و تصریح کرد: بازنگری در فرایند درگاه ملی صدور مجوز، لزوم حضور و معرفی نماینده بانک مرکزی در سطح استان‌ها برای پاسخگویی به مشکلات ارزی واحدهای بزرگ و تسریع ادارات در پاسخگویی به استعلامات پنجره واحد به مسئولین کشوری ذیربط مورد تأکیدات است.