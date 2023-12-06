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۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۲

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

کشف ۱۷ تن انواع کود شیمیایی قاچاق در خرم‌آباد

کشف ۱۷ تن انواع کود شیمیایی قاچاق در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از کشف ۱۷ تن کود خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در سخنانی، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبنی بر دپوی مقادیری کود شیمیایی قاچاق در انباری اطراف خرم‌آباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس شناسایی محل دپوی کالاهای مربوطه و با بررسی‌های میدانی و اطمینان از صحت موضوع؛ بلافاصله به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از انبار مربوطه مقدار ۱۷ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف و تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به پلمب این واحد صنفی و معرفی متهم به مراجع قضائی، گفت: باتوجه‌به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5959477

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    نظرات

    • علی IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
      0 2
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      چرا همه چیز دو نرخی میکنید دولت خودش میخاهد مردم دزد شوند
    • مجید US ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
      3 1
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      جناب سرهنگ یک انسان وطن پرست وباسواد
      • محسن IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
        0 0
        بدون شک مثل دولتنامردان ایران ایشان هم سواد و علم زیادی دارند
    • جاسم IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
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      جنابان نیروی انتظامی کمی هم به موادمخدر و خورده فروش‌هانگاه کنید مردم را از پادرآوردن

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