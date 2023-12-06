اختلال در عبور و مرور گذرگاه «تورخم» میان پاکستان و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام پاکستانی که نخواست هویتش اعلام شود، به خبرگزاری آناتولی گفت: اسلام آباد یک گذرگاه مرزی جدید در نزدیکی دروازه مرزی تورخم ساخته است و طالبان به تابلوی «به پاکستان خوش آمدید» در آن اعتراض کرده است.

این مقام پاکستانی در ادامه افزود: پس از درگیری لفظی میان نیروهای امنیتی دو کشور در مرز، دروازه مرزی تورخم بسته شد.

این مسوول پاکستانی خاطرنشان کرد که اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از پاکستان ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، مولوی عصمت‌ الله یعقوب، مسوول گذرگاه تورخم در این خصوص اعلام کرد که پس از گفتگو با مقام‌ های پاکستانی، دروازه تورخم به‌روی خودروهای باربری دوباره بازگشایی شد.

به گفته این مقام طالبان، در حال حاضر خودروهای باربری می‌ توانند همانند گذشته از این دروازه رفت‌ و آمد کنند.

در ارتباط با مهاجران غیرقانونی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت افغانستان چندی پیش اعلام کرد که در پی تصمیم دولت پاکستان، شمار شهروندان افغانستانی که از طریق گذرگاه‌ های مرزی تورخم در ولایت ننگرهار و سپین بولدک در ولایت قندهار به کشورشان بازگشته اند، از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشت.

سخنگوی دولت موقت افغانستان در ادامه گفته بود که افغان‌هایی که به کشورشان باز می گردند، با وسایل نقلیه‌ ای که از سوی طالبان در اختیار آنها قرار می‌ گیرد، به صورت رایگان به مقاصد مورد نظر انتقال می‌ یابند.

این در حالیست که این مقام طالبان پیشتر با انتشار پیامی اعلام کرده بود: یک کمیسیون عالی رتبه به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون نخیت وزیر برای رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات مهاجرانی که توسط پاکستان «به اجبار» اخراج می‌شوند، تشکیل شده است. این کمیسیون متشکل از ۳۱ عضو و به دستور ملأ هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تشکیل شده است.

پاکستان مهلت اول نوامبر را برای مهاجران غیرقانونی افغانستانی تعیین کرده بود تا از این کشور خارج شوند؛ در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد.