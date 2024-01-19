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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

ادامه مذاکرات میان پاکستان و افغانستان درباره بازگشایی مرز«تورخم»

ادامه مذاکرات میان پاکستان و افغانستان درباره بازگشایی مرز«تورخم»

سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرد که مذاکرات میان پاکستان و افغانستان به منظور بازگشایی مرز «تورخم» ادامه داشته و جزییات آن نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات میان مقامات پاکستان و دولت موقت طالبان در افغانستان به منظور بازگشایی مرز تورخم که از ۱۲ ژانویه به دلیل اختلاف درباره روادید رانندگان کامیون‌ ها بسته شده است، ادامه دارد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که جزییات مربوط به مذاکرات میان اسلام آباد و کابل درباره بازگشایی مرز تورخم به زودی منتشر خواهد شد.

گفتنی است مرز تورخم ۱۲ ژانویه جاری از سوی پاکستان به دلیل مشکلات مربوط به صدور روادید رانندگان کامیون‌ ها بر روی وسایل نقلیه بسته شده است؛ اما تردد مسافر از طریق آن ادامه دارد.

بسته شدن این مرز بر عبور کامیون‌ ها باعث اعتراض تجار و بازرگانان افغانستانی شده است.

کد مطلب 5998694

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