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۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

تیم بسکتبال شهرداری گرگان به مصاف مس رفسنجان می رود

تیم بسکتبال شهرداری گرگان به مصاف مس رفسنجان می رود

گرگان- تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران به مصاف مس رفسنجان می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران تیم بسکتبال شهرداری گرگان پنجشنبه به مصاف مس رفسنجان می‌رود.

این دو تیم ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه روز پنج شنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان به میدان می‌روند.

کد مطلب 5959744

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