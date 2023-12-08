به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی عصر جمعه در نشست تبیینی با نخبگان شهرستان فردیس اظهار کرد: باید به گونه‌ای عمل کرد که نخبگان احساس کنند در حل مسائل شهرستان خود باید سهیم باشند.

وی با بیان اینکه اساس پایداری جامعه به هویت جمعی آن است، جامعه بدون هویت استمرار ندارد و هویت نقطه اتصال همگان با یکدیگر است، بیان کرد: مسائل اجتماعی از موضوعات مهم است که اگر مورد توجه قرار نگیرد آسیب اجتماعی ریشه دار و مشکل ساز می‌شود که در این زمینه مسؤولیت بیشتری متوجه نخبگان است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت در بحث نان جدی است، عنوان کرد: دولت قصد دارد نان با قیمت حداقلی به دست مردم برسد و حمایت‌های لازم را از نانوایان دارد تا نان خوب به دست مردم بدهند.

وحیدی خطاب به استاندار البرز و فرماندار فردیس گفت: اگر در کیفیت نان مشکلی است حتماً پیگیری شود تا مشکلات برطرف شود.

وی اضافه کرد: درخصوص مشکلات آب شرب شهرستان فردیس نیز پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا بخشی از نیازهای آبی این شهرستان از سدهای نزدیک آن تأمین شود.