به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری،در راستای توافق‌‎نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه علم و صنعت ایران که شهریورماه امسال با موضوع حمایت از ایفای نقش موثر دانشگاه در دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه علم و دستاوردهای علمی فاخر، توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه امضا شده بود، نشست مشترک ستاد توسعه زیست فناوری و دانشگاه علم و صنعت ایران با هدف بررسی ظرفیت‌های توسعه زیست فناوری در سالن امام خمینی(ره) آن دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که به دعوت دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، محمد حسین متالهی ،دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، داوود یونسیان ، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت و جمعی از اساتید دانشگاه به بحث و گفت‌وگو در خصوص زمینه‌های همکاری در حوزه زیست فناوری پرداختند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به ظرفیت‌های این ستاد در زمینه حمایت از پژوهش و توسعه زیست فناوری به تشریح برنامه‌های حمایتی ستاد از محققان فعال در این حوزه پرداخت و نسبت به ضرورت ورود جدی مهندسان کشور به نسل جدید زیست فناوری تاکید کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی آن دانشگاه در زمینه‌های زیستی، مسیرهای همکاری مشترک با ستاد توسعه زیست فناوری را تبیین کرد.

در ادامه این نشست، توافق نامه همکاری بین ستاد توسعه زیست فناوری و دانشگاه علم و صنعت با هدف حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری از گسترش ظرفیت‌های مهندسی دانشگاه علم و صنعت در حوزه‌های زیستی بین طرفین منعقد شد.

مهم‌ترین مفاد مندرج در این توافق‌نامه شامل حمایت از توسعه بکارگیری روش های مهندسی در فناوری های زیستی، توسعه فناوری های نوین زیستی با ایجاد و تجهیز آزمایشگاه پایه زیستی، مرکز تحقیقات مهندسی سرطان، آزمایشگاه ملی دوقلوی دیجیتال و شبیه سازی هیبریدی در دانشگاه و تدوین نقشه راه ملی دوقلوی دیجیتال زیستی و محیط زیستی است.

درپایان این نشست، اساتید دانشگاه علم و صنعت، ضمن اظهار خرسندی از فرصت ایجاد شده برای همکاری، خواستار تدوین برنامه اجرایی مدون برای اجرای این توافق نامه شدند.