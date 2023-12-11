«خورشید آن ماه» صاحب پوستر شد/ انتشار پوستر «سرباز»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «خورشید آن ماه» نخستین ساخته سینمایی ستاره اسکندری چهارشنبه ۲۲ آذر در سینماهای سراسر کشور بر پرده میرود.
این فیلم سینمایی که به زبان بلوچی است از یکشنبه ۱۹ آذر همراه با ماشین خیمه شب بازی در سینما سیار در سیستان و بلوچستان به صورت رایگان اکران میشود.
تمام عواید فروش «خورشید آن ماه» صرف ساخت یک مرکز فرهنگی در بلوچستان خواهد شد.
«خورشید آن ماه»، در هزارتوی چشماندازهای بکر، موسیقی مسحور کننده و آداب و سنن منطقه، در دل داستان عشقی سرکوفته، تصویری صادقانه از قوم شریف و نجیب بلوچستان ارایه میدهد که با تصاویر معمول این منطقه و مردمان آن در سینمای مسلط ایران تفاوتهایی بنیادین دارد.
طراح پوستر این فیلم سینمایی شایان شفابخش است، تهیه این فیلم را منوچهر محمدی و پخش آن را فیلمیران بر عهده دارد.
انتشار تصویر صابر ابر در «لاک پشت»
«لاکپشت» چهل و هفتمین فیلم سینمایی صابر ابر است که در آن به ایفای نقش میپردازد و به نوعی پس از حضور در «خوابزدهها»، «سیزده ۵۹» و «قصهها» برای چهارمین بار است که در پروژهای با حضور فرهاد اصلانی بازی میکند.
چندی پیش از فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی و نازنین کریمی بهعنوان دیگر بازیگران اصلی این فیلم سینمایی تصاویری منتشر شده بود.
این فیلم بهعنوان سومین اثر بلند سینمایی بهمن کامیار در مقام کارگردان پس از فیلمهای «مرداد» و «در وجه حامل»، درامی روانشناسانه با فضایی متفاوت محسوب میشود.
عوامل اصلی «لاکپشت» عبارتند از تهیهکننده، نویسنده و کارگردان: بهمن کامیار، جانشین تهیهکننده: سجاد رحیمی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری دی، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، موسیقی: حامد ثابت، تدوین: پویان شعلهور، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه: سعید مربی، طراح لباس: آرام موسوی، مدیر برنامهریزی: آوا بالاور، منشی صحنه: لادن رحمتی، دستیار اول فیلمبردار: فرهاد رستمی، دستیاران کارگردان: بهرنگ حجازی، میلاد گروسی، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی، مشاور پروژه: حسین متحد، عکاس: حسین حاجی بابایی.
انتشار پوستر فیلم کوتاه «سرباز»
همزمان با پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «سرباز» به نویسندگی مشترک حسین ترکجوش و فرشاد یحیایی با تهیهکنندگی و کارگردانی حسین ترکجوش پوستر این نمایش با طرحی از احسان جاویده منتشر شد.
ترکجوش در جدیدترین تجربه خود به سوژهای خاص در فضای ملتهب دهه ۶۰ میپردازد.
مراحل تدوین و صداگذاری این اثر به تازگی توسط سمانه دیبا به پایان رسیده است.
صادق برقعی، منصور عربی، مهری آلآقا، مریم شعبانی، حسین ولیزاده، بیتا طائی، پیمان نوری، آراز خلجی، علی محمودی، آرین کبیری و مهدی فیاض بازیگران این اثر هستند.
دیگر عوامل «سرباز» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، دستیاران فیلمبرداری: ارسلان زارعی و کسری توکلی، مدیر تولید: سعید دلاوری، دستیار کارگردان و برنامهریز: علی محمودی و آرین کبیری، صدابردار: مسعود شاهوردی، دستیار صدا: آرش هوجانی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح چهرهپردازی: نیلوفر گوهردوست، دستیار گریم: مهناز حسینی، آهنگساز: احسان صلح طلب، منشی صحنه: مونا نجفی، طراح صحنه: مهدی حمیدی، طراح لباس: سعیده اصغری، مدیر تدارکات: محمود ترکجوش، طراح جلوههای ویژه بصری: امین ظهراببیگی، طراح گرافیک: احسان جاویده، موشنگرافیک: احسان اکبری، عکاس: آتوسا امینی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: نگار امیری.
تیزر پشت صحنه «تابستانی که برف آمد» منتشر شد
تیزر پشت صحنه فیلم سینمایی «تابستانی که برف آمد» به کارگردانی نسیم فروغ و تهیهکنندگی مریم بحرالعلومی که پخش بینالمللی خود را برای ارایه به جشنوارهها آغاز کرده است، منتشر شد.
این فیلم که با مضمونی اجتماعی در چالش با قانون آماده نمایش شده، اولین تجربه بلند نسیم فروغ پس از ساخت چند فیلم کوتاه داستانی به عنوان کارگردان بهشمار میرود و مریم بحرالعلومی در سمت تهیهکننده و مشاور، او را همراهی کرده است.
مریم ورزی، تیزر پشت صحنه «تابستانی که برف آمد» را ساخته است و کمپانی 7th Art به مدیریت علیرضا شاهرخی پخش جهانی فیلم را بر عهده دارد.
رضا اخلاقیراد، نوشین مسعودیان، غزل شجاعی، امین ایمانی، محمد حیدری، روژان ایرجی و شیرین آقاکاشی، با معرفی: مانی پارسا، بازیگران این فیلم هستند و عوامل سازنده عبارتند از کارگردان: نسیم فروغ، تهیهکننده و مشاور کارگردان: مریم بحرالعلومی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینیتیرانی، مدیر صدابرداری: علی کیانارثی، تدوینگر: سینا گنجوی، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوینژاد، آهنگساز: روزبه نعمتالهی، نویسنده: فاطیما اباحمزه، طراح چهرهپردازی: امید گلزاده، طراحان صحنهولباس: فرحناز نادری و مژگان عیوضی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفایی و آرش کاظمزاده، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: امید همتیفراز، منشی صحنه: منا علامهامیری، عکاس: علی یعقوبی، تصویربردار پشت صحنه: مریم ورزی، طراح تیتراژ: امیررضا آقابابایی، مشاور رسانهای: مریم قربانینیا، مدیر تدارکات: بهمن صدیق، حامی مالی: شرکت وندیک، محصول: گروه فیلمسازی بحرفیلم.
