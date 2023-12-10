به گزارش خبرنگار مهر، «مهرداد گودرزوند» نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: جنایت آمریکا و اسرائیل بر کسی پوشیده نیست.
وی متذکر شد: جنایت آمریکا و اسرائیل پیشتر در عراق، سوریه، یمن و افغانستان نمود پیدا کرده بود و امروز شاهد این جنایات در فلسطین هستیم.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعنامهای که میتوانست بخشی از کودککشی رژیم صهیونیستی را متوقف کند از سوی آمریکا وتو شد، تصریح کرد: این حق وتو به نوعی حق توحش آمریکا نسبت به سایر کشورها است.
گودرزوند تاکید کرد: آزادگان جهان بدانند که آمریکا در هر کجا که پا گذاشته، به دنبال بهرهبرداری و سو استفاده از منابع بوده است و الان هم منافع اسرائیل را به منافع بشریت ترجیح میدهد.
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