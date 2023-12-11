خبرگزاری مهر، گروه استانها: محلات جنوبی استان بوشهر طی سالها با مشکلات و چالشهای فراوانی روبرو بودهاند چرا که در گذشته به خوبی برای توسعه زیرساختهای این محلات تلاش نشده است.
اجرای طرح فاضلاب در شهرستان یکی از خواستهها و مطالبات اصلی مردم بوده است که طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته ولی این چالش در محلات جنوبی همچنان پابرجا بود.
با حضور و مشارکت یکی از بانکهای استان بوشهر برای تأمین مالی این پروژه، به نظر میرسد که یکی از دغدغههای اساسی و قدیمی مردم استان بوشهر در حال رفع باشد.
تأمین اعتبار پروژه فاضلاب
معاون امور عمرانی استانداری بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه و تقویت زیرساختها در محلات جنوبی شهر بوشهر پیگیریهای بسیار زیادی صورت گرفته و طرحها و برنامههای مهمی داریم.
محمد هادی رستمیان از انعقاد تفاهمنامه همکاری شرکت آب و فاضلاب و یک بانک استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: بر این اساس شاهد تأمین اعتبار طرح شبکه فاضلاب محلات جنوبی شهر بوشهر خواهیم بود.
وی یکی از دغدغههای قدیمی و چند ساله مردم در محلات جنوبی شهر بوشهر را اجرای طرح فاضلاب عنوان کرد و ادامه داد: عدم اجرای طرح فاضلاب موجب بروز چالشهایی در حوزه محیط زیست و مشکلات برای مردم شده بود.
معاون امور عمرانی استانداری بوشهر تأمین مالی پروژه را بسیار مهم دانست و بیان کرد: طرح شبکه فاضلاب محلات جنوب بوشهر بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار میخواهد.
وی از تأمین پنج هزار میلیارد اعتبار مورد نیاز اجرای این پروژه از طریق یکی از بانکهای استان خبر داد.
شتاببخشی به پروژه فاضلاب محلات جنوبی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ظهر یکشنبه در آئین امضای تفاهم نامه با یک بانک گفت: این شرکت با هدف تأمین اعتبار طرح فاضلاب محلههای جنوبی بوشهر با بانک تفاهمنامه همکاری امضا کرده است.
ابوالحسن عالی اظهار کرد: موضوع این تفاهمنامه تأمین بخشی از منابع مالی تکمیل طرح فاضلاب شهر بوشهر با انعقاد یک فقره قرارداد جعاله به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال است.
عالی اظهار کرد: به موازات اجرای شبکه فاضلاب شهر بوشهر، این طرح در شهرهای شمالی استان نیز با سرعت و شتاب قابل قبولی در حال اجرا است.
توجه ویژه به حوزه آب و فاضلاب
استاندار بوشهر نیز در این آئین گفت: آغاز ورود بانکهای استان بوشهر به کارهای زیرساختی اقدامی ارزشمند است که در این زمینه تعامل شرکت آب و فاضلاب و بانک برای تأمین اعتبار تأمین اعتبار طرح شبکه فاضلاب محلات جنوبی شهر بوشهر و حمایت دولت در این بخش قابلیت الگوبرداری دارد.
وی بیان کرد: جهت گیری بانکها برای ورود به حوزههای زیرساختی که با درایت وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی محقق شده باید سرآغاز کارهایی بزرگ و جدید در استان شود.
وان کرد: رئیس جمهور با همت و تلاش کشور را بخوبی در ریل توسعه قرار داده که بخش مهمی از این مسیر باید با استفاده از شبکه بانکی محقق شود.
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