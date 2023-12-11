سوگواره «یاس نبوی» در ۳۵۰ امامزاده مازندران برپا است

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور گرامیداشت سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، ویژه برنامه یاس نبوی در استان تدارک دیده شده که این برنامه در ۳۵۰ مکان متبرکه و امامزادگان استان درحال برگزاری است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران ادامه داد: ترویج فضائل فاطمی، تقویت باورهای دینی و ایجاد فضای معنوی، معرفی شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی حقیقی و عملی جامعه اسلامی از محورهای برنامه‌های فرهنگی سوگواره یاس نبوی است.

وی گفت: شناساندن اهل بیت (ع) به مردم، بصیرت افزایی اقشار مختلف جامعه و تعمیق فرهنگ وقف و موقوفات از طریق تقویت حضور مردم در امامزادگان و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی از دیگر اهداف اجرای طرح سوگواره یاس نبوی است.

حیدری‌جناسمی به نصب پرچم‌های سیاه در امامزادگان و بقاع استان اشاره کرد و گفت: فضاسازی امامزادگان و بقاع متناسب با این ایام، برگزاری مراسم عزاداری و روضه‌خوانی، مداحی، پخش نذورات، محفل انس با قرآن، سخنرانی، نماز جماعت و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی، از عمده برنامه‌های پیش‌بینی شده در قالب سوگواره یاس نبوی در ایام شهادت حضرت زهرا (س) که توسط اداره کل اوقاف استان درحال برگزاری است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران ادامه داد: همچنین روز شهادت حضرت زهرا (س) با توجه به حضور عزاداران و دستجات عزاداری در آستان مقدس امامزادگان و بقاع شاخص استان آماده خدمت رسانی به عزاداران و دستجات عزاداری هستند.

وی در پایان با بیان اینکه دختران و زنان جامعه برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی باید از حضرت زهرا (س) الگو بگیرند، سبک زندگی فاطمی را سبکی به دور از تجمل‌گرایی برشمرد و افزود: ایشان در عین حال که بهترین دختر، همسر و مادر بود، در فعالیت‌های اجتماعی هم حضور پررنگ و تأثیرگذاری داشت، لذا جوانان به ویژه دختران به تاسی از سبک زندگی فاطمی می‌توانند هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی فردی موفق و تأثیرگذار برای خود و جامعه باشند.