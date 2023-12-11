روسیه: به دنبال قطع روابط سیاسی با آلمان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه استوارنامه سفیر جدید آلمان را پذیرفته اعلام کرد مسکو قصد ندارد که روابط دیپلماتیک با برلین را قطع کند.

امروز دوشنبه پوتین، استوارنامه ۲۱ سفیر جدید از جمله سفرای آلمان، انگلیس و ترکیه را تأیید کرد. در جریان این مراسم رییس‌جمهور روسیه تأکید کرد که اختلال در روابط بین روسیه و آلمان نه به سود مسکو است و نه برلین؛ روسیه به دنبال همکاری مناسب و برابر است.

دیروز یکشنبه دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به اظهارات اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان که مدعی شده بود مسکو و شخص ولادیمیر پوتین، مسئول اصلی بحران انرژی در اروپا هستند، گفت که شولتز «دروغگو» است.

شولتز در جریان سخنرانی برای حزب سوسیال دمکرات حاکم، در برلین، روسیه و پوتین را به توقف عرضه گاز به اتحادیه اروپا متهم کرد. وی با تمجید از تلاش‌های دولت برای خرید گاز از کشوری دیگر، مدعی شد: این رییس جمهور روسیه بود که عرضه گاز از طریق خطوط لوله صدمه «ندیده» را متوقف کرد. در نتیجه تامین ۵۰ درصد گاز آلمان در ابهام قرار گرفت. ۵۰ میلیارد مکعب گازی که از طریق این خطوط تامین می‌شد، از دسترس خارج شد.

این ادعا واکنش تند مدودف در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) را به دنبال داشت. رییس جمهور سابق روسیه صراحتاً شولتز را به دروغگویی متهم کرد و نوشت: آلمان مثل ریگ دروغ می‌گوید! آنها خودشان (گاز) را رد کردند و به خاطر نفرت از روسیه سر مردم خودشان کلاه گذاشتند و حالا هم دروغ می‌گویند و شانه خالی می‌کنند!

هرچند شولتز به طور مستقیم درباره این موضوع شفاف‌سازی نکرد اما مشخصاً منظور او تنش‌های مرتبط با خطوط لوله نورد استریم یک و ۲ بود؛ تنش‌ها و مناقشاتی که در نهایت اندکی بعد به وقوع انفجار و خرابکاری در این خطوط لوله در ۲۶ سپتامبر پارسال منجر شد.

غول انرژی روسیه موسوم به «گازپروم» در آن برهه مجبور شد تا تحویل و عرضه گاز از طریق این خطوط لوله را به دلیل مسائل فنی مرتبط با تعمیر و نگهداری نورد استریم یک، به شدت کاهش دهد.