به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که روسیه یا یک کشور مستقل خواهد بود یا اصلاً وجود نخواهد داشت و مانند برخی کشورها نیست که در ازای سوسیس از حاکمیت خود دست بکشد.

پوتین که در کنگره حزب «روسیه واحد» در مسکو سخنرانی می‌کرد، افزود: دولت روسیه دارای حاکمیت مستقل و در نتیجه یک دولت واقعاً ملی خواهد بود. ارتش تمام تلاش خود را برای محافظت از روسیه انجام خواهد داد، زیرا ما فقط یک روسیه داریم که باید از آن محافظت کنیم.

وی تصریح کرد: حاکمیت روسیه از هر چیزی که برای ما عزیز است دفاع می‌کند، یعنی: آزادی، رفاه و وحدت جامعه. فدراسیون روسیه با چالش‌های تاریخی مواجه است که مقیاس آن نیازمند تلاش‌های هماهنگ است. آنچه مهم است، تمایل به حرکت رو به جلو و دستیابی به اهداف بیشتر است. تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه بین نژادها و مذاهب خیانت به روسیه است.

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه، رقابت و تنوع فکری را کلید توسعه این کشور خواند و گفت: فدراسیون روسیه به صورت مستقل و بدون مشاوره از خارج تصمیم می‌گیرد. غرب تهاجم واقعی را علیه فدراسیون روسیه آغاز کرد که سال به سال بدتر می‌شد، اما دستورالعمل‌های غربی علیه روسیه کارساز نخواهد بود.

پوتین خاطرنشان کرد که وظایف کشورش مانند یک گلوله برف در حال افزایش است، اما روسیه یک کشور زمستانی است و برف را دوست دارد و زمان کنونی مستلزم استحکام، انسجام و آمادگی برای پاسخگویی به سخت‌ترین چالش هاست.