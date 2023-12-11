فراخوان چهارمین دو سالانه جشن فیلم کوتاه اصفهان اعلام شد

سید محمد طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص چهارمین دو سالانه جشن فیلم کوتاه اصفهان اظهار داشت: انجمن سینمای جوانان استان اصفهان به منظور شناسایی و معرفی آثار کوتاه برگزیده در سطح استان اصفهان، جریانسازی و رقابت سازنده بین فیلمسازان و ارج نهادن به خلاقیت سینماگران جوان، «چهارمین دو سالانه فیلم کوتاه اصفهان» را در سه بخش کوتاه داستانی، تجربی و مستند برگزار میکند.
وی درباره اهداف دوسالانه جشن فیلم کوتاه اصفهان، افزود: جشن فیلم کوتاه اصفهان با هدف شناسایی و معرفی استعدادها و ارج نهادن به تلاشهای فعالان مشاغل سینمایی، تقویت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان جریانی آیندهنگر و اندیشمند در سینمای کشور، کُنشگری و دغدغهمندی جریان فیلم کوتاه در تبیین حوزههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تقویت حس خودباوری و افزایش امید و نشاط در میان فیلمسازان جوان استان اصفهان، معرفی فیلمهای برتر به جشنوارههای ملی بخشهای جشن پاتوق فیلم کوتاه اصفهان در بخشهای فیلم کوتاه داستانی، تجربی و مستند برگزار میشود.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان تصریح کرد: در این فراخوان فیلم سازان کوتاه اصفهانی که در سه بخش داستانی، تجربی و مستند آثار تولیدی از سال ۱۴۰۰ و بعد از آن دارند و در چارچوب اهداف جشن با حداکثر زمان ۳۰ دقیقه باشد، میتوانند در این بخش حضور داشته باشند.
طباطبایی در خصوص شرایط عمومی برای شرکت در بخش استانی، مطرح کرد: کارگردان یا تهیه کننده فیلم حتماً ساکن یا متولد استان اصفهان باشد و شرکت همه فیلمسازان، نهادها، سازمانهای دولتی و تهیهکنندگان بخش خصوصی آزاد است.
وی درباره نحوه ارسال آثار، بیان کرد: ثبتنام و بارگذاری آثار در جشن به شیوههای حضوری و اینترنتی امکانپذیر است. بنابراین لازم است درخواستکننده در روش حضوری اثر خود را بر روی لوح فشرده و همراه با برگه درخواست حضور در جشن به صورت حضوری در محل انجمن و یا ارسال پستی به آدرس ذکر شده در انتهای فراخوان ارسال کند و یا از طریق اینترنتی و به صورت لینک بارگذاری شده فیلم در فضای ابری و ارسال لینک به آدرس ایمیل esfahanshortfilmclab@gmail.com به همراه تصویر فرم پر شده درخواست حضور در جشن فیلم کوتاه اصفهان ارسال کند.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان اصفهان در پایان با بیان اینکه فیلمهایی که قبلاً برای جشن فیلم کوتاه اصفهان در سالیان گذشته ارسال شده و مورد بازبینی هیأت انتخاب قرار گرفتهاند، امکان حضور در این دوره از جشنواره را ندارند، یادآور شد: آخرین مهلت ارسال اثر ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ و مهلت ثبتنام و بارگذاری آثار به هیچ عنوان تمدید نمیشود و زمان برگزاری جشن نیمه اول اسفند ۱۴۰۲ همزمان با اعیاد شعبانیه است.
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