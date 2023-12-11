توضیحات پلیس گیلان در پی انتشار مطالب غیر واقعی در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، در پی انتشار ویدئو فردی با هویت معلوم در شهر رشت و اخبار غیرواقعی در خصوص دستگیری وی، با بررسی به‌عمل آمده مشخص شد چنین موضوعی صحت نداشته و فقط در چارچوب قانون به افراد هنجارشکنی که به صورت مختلط اقدام به رفتارهای خارج از عرف در فضای مجازی کرده بودند، تذکر داده شد.

همچنین توسط فرمانده انتظامی استان گیلان باز شدن برخی صفحات فضای مجازی مرتبط با موضوع از مقام محترم قضائی درخواست شده است.

گفتنی است، این فرماندهی همواره بر اقدامات فرهنگی و اجتماعی متناسب با شأن و منزلت مردم ادب دوست شهر رشت تاکید داشته و حمایت می‌نماید.