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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

توضیحات پلیس گیلان در پی انتشار مطالب غیر واقعی در فضای مجازی

توضیحات پلیس گیلان در پی انتشار مطالب غیر واقعی در فضای مجازی

‌رشت- مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان در پی انتشار برخی مطالب غیرواقعی در فضای مجازی توضیحاتی را ارایه و خبر دستگیری را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، در پی انتشار ویدئو فردی با هویت معلوم در شهر رشت و اخبار غیرواقعی در خصوص دستگیری وی، با بررسی به‌عمل آمده مشخص شد چنین موضوعی صحت نداشته و فقط در چارچوب قانون به افراد هنجارشکنی که به صورت مختلط اقدام به رفتارهای خارج از عرف در فضای مجازی کرده بودند، تذکر داده شد.

همچنین توسط فرمانده انتظامی استان گیلان باز شدن برخی صفحات فضای مجازی مرتبط با موضوع از مقام محترم قضائی درخواست شده است.

گفتنی است، این فرماندهی همواره بر اقدامات فرهنگی و اجتماعی متناسب با شأن و منزلت مردم ادب دوست شهر رشت تاکید داشته و حمایت می‌نماید.

کد مطلب 5963600

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