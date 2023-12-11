به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: کوره داران از ابتدای سال آجر تولیدی خود را با قیمت مصوب فروخته‌اند، اما بعد از گذشت ۸ ماه از سال شرکت گاز تعرفه گاز کوره داران را طی ماه‌های فروردین تا مرداد تغییر داده و با قیمت جدیدی محاسبه و کوره داران را بیچاره کرده است.

وی در ادامه با اشاره به فساد در واردات چای، بیان کرد: پول در کشور زیاد است، اما متأسفانه دست کج زیاد داریم. در کشور پول داریم اما جایی که نباید، هزینه می‌شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس مجلس می‌خواهم از حیثیت مجلس دفاع کند، چرا که یادم است محمدباقر قالیباف روزی می‌گفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، اما الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می‌آید.

نیک‌بین اظهار کرد: بیمه کارگران ساختمانی، تاکسی‌داران و مشاغل سخت و زیان آور به دلیل کمبود اعتبار در مجلس تصویب نمی‌شود و از سوی دیگر گفته می‌شود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم به دلیل نداشتن پول اجرایی نمی‌شود.