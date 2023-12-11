به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی، اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انطباقی با اهداف برنامه هفتم توسعه ندارد و تعیین تکلیفی در زمینه یارانه‌های پیدا و پنهان انجام نشده است.

وی ادامه داد: همچنین برای ناترازی انرژی و سایر ناترازی ها تدبیری نشده است. باید طبق حکم برنامه هفتم توسعه، ۴۰ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ صورت گیرد که منابعی در این لایحه برای آن دیده نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: یا دولت باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بازنگری کند یا با این وضعیت ما دلیلی بر تأیید کلیات بودجه نخواهیم داشت.

گفتنی است، قرار است در جلسه علنی فردا (سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه) کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس بررسی و درباره آن رأی‌گیری شود.

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