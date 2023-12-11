تولید کیت تشخیص سریع ویروس آبله میمونی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمدهادی کربلایی نیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به طرح تحقیقاتی راه‌اندازی و بهینه‌سازی تست تشخیص سریع ویروس آبله میمونی گفت: در زمانی که ما در دانشگاه طرح تولید این کیت را ارائه کردیم در ایران و حتی در جهان کیت تشخیص این ویروس تولید نشده بود و محققان این دانشگاه در این زمینه قدم اول را برداشتند.

وی با اشاره به فعالیت در شروع پاندمی کووید-۱۹ گفت: به عنوان یکی از نخستین طرح دهندگان در مورد ویروس کووید-۱۹ تعداد زیادی طرح تحقیقاتی در دوره پاندمی را مشاوره و رهبری کردم. همچنین هنگام شیوع سویه انگلیسی کروناویروس (سویه دلتا) که باعث التهاب زیادی در جامعه شده بود نیز نخستین طرح در این زمینه را طراحی، تنظیم و به انجام رساندم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در زمینه تولید کیت آزمایشگاهی نیز دو طرح تولید محور با موضوع طراحی کیت تشخیص کرونا ویروس با روش Realtime PCR و همچنین کیت مولتیپلکس کوید - انفلوانزا با روش Realtime PCR را به‌صورت طرح تحقیقاتی تنظیم و اجرا کردم.

وی افزود: در این راستا، در هنگام شروع اپیدمی ویروس آبله میمونی نیز پیشقدم بوده و طرح تحقیقاتی تولید کیت تشخیص آبله میمونی با روش Realtime PCR را به‌صورت مولتیپلکس تنظیم و طراحی کردم.

کربلایی‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع ویروس آبله میمونی و احتمال ایجاد اپیدمی و شیوع ویروس در کشور و نگرانی‌های جوامع بهداشتی-درمانی، آمادگی هرچه بیشتر سیستم تشخیصی کشور برای مواجهه با این عامل و نبود کیت تشخیصی در کشور و حتی در دنیا (در آن بازه زمانی) برای تشخیص این ویروس در زمان تنظیم طرح، بر آن شدیم تا به بهینه سازی و راه اندازی تست Realtime-PCR برای تشخیص سریع ویروس آبله میمونی بپردازیم.

وی افزود: موفقیت در انجام این پروژه امکان حرکت در جهت تولید کیت‌های تجاری تشخیصی این عامل عفونی را نیز فراهم می سازد. اساتید همکار دکتر مریم اسقایی و دکتر حسین کیوانی بودند که از لحاظ لجستیک کمک شایانی به انجام این پروژه کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ویژگی و نوآوری‌های این کیت تشخیصی گفت: بهینه سازی و راه اندازی تست Realtime-PCR برای تشخیص سریع ویروس آبله میمونی هدف اصلی طرح بوده که در این قالب طراحی و راه اندازی تست Realtime-PCR جهت تشخیص سریع ویروس آبله میمونی، ارزیابی حساسیت و ویژگی تست Realtime-PCR برای تشخیص سریع ویروس آبله میمونی و تعیین فراوانی آلودگی با ویروس آبله میمونی در نمونه‌های بالینی اخذ شده از بیماران دارای علائم مشکوک به‌عنوان اهداف فرعی طرح تنظیم شده بود.

وی یادآور شد: البته با توجه به توقف شیوع ویروس آبله میمونی در کشور و در جهان، برای تولید انبوه و بهره برداری از خط تولید کیت صرفه و توجیه اقتصادی وجود نداشته و متوقف شده است اما در هنگام شیوع مجدد ویروس آبله میمونی، یا توجه به زیرساخت موجود می‌توان به‌سرعت این کیت را تولید و برای تشخیص زودهنگام بیماری به سیستم تشخیصی - بهداشتی کشور کمک کرد.

کربلایی‌نیا خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما تشکیل کارگروه‌های شتاب دهنده از طرف مسؤولین و متولیان امور پژوهشی مورد انتظار است تا نه تنها در اپیدمی‌ها بلکه در موارد دیگر نیز که ایده‌های جدید و طرح‌های نوآورانه پیشنهاد می‌شود با قدرت و سرعت در تصویب و تخصیص بودجه به پژوهشگران کمک کنند.

وی افزود: همچنین در کارگروه‌های شتاب دهنده انتظار می‌رود به‌صورت محرمانه یک یا چند نفر متخصص داخل یا خارج دانشگاهی را در زمینه طرح‌های فست ترک (fast track) برای نظر دهی و ارزیابی طرح مذکور دعوت کرده و در صورت تشخیص ارزشمند بودن آن اینگونه طرح‌ها مورد حمایت قرار گیرند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: جست‌وجوی موضوعات داغ تحقیقاتی (Hot Topic) یکی از برنامه‌های جاری اینجانب است تا در طرح‌های آتی با توجه به امکانات موجود طرح‌های به روز و کاربردی ارائه شود. توجه به اجرای طرح‌های اثرگذار نیز از اولویت‌های پژوهشی تیم تحقیقاتی اینجانب خواهد بود.

دکتر محمدهادی کربلایی‌نیا، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران و گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی است. وی از سال ۲۰۱۵ تاکنون، بیش از ۷۰ مقاله علمی، دو ثبت اختراع داخلی، بیش از ۴۰ سخنرانی و پوستر در کنفرانس‌های علمی معتبر داخلی و خارجی داشته است. وی با h-index=۱۲ در پایگاه اسکوپوس مسؤولیت آزمایشگاه سلولی مولکولی مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد این دانشگاه را برعهده دارد.