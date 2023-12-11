رهاسازی ۴۵۰ هزار قطعه بچه ماهیان بومی در منابع آبی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد منیعات پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین رهاسازی ۴۵۰ هزار قطعه انواع بچه ماهیان بومی در کانال‌های شیردم شهرستان خرمشهر در جمع خبرنگاران بیان کرد: طرح بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آب‌های داخلی هر ساله به طور هدفمند و مستمر اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه خرمشهر با داشتن ۲ مجتمع بزرگ پرورش ماهی از رتبه اول تولید ماهیان گرمابی در سطح کشور برخوردار است، گفت: این شهرستان با بیش از پنج هزار هکتار اراضی پرورش ماهی حدود ۱۱ درصد تولید ماهیان گرمابی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس اداره شیلات خرمشهر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری و اشتغال نیروهای بومی در شیلات افزود: بیش سه هزار نفر در حوزه آبزی پروری این شهرستان و بیش از ۶ هزار نفر در ناوگان صید و بنادر ماهیگیری آبادان و یک هزار نفر در سایر حوزه‌های شیلاتی مشغول به فعالیت هستند.

وی خبر داد: بر اساس سیاست‌های حاکمیتی در چندسال اخیر حمایت همه جانبه از تعاونی‌های شیلاتی مورد تاکید است و در حوزه آبزی پروری و صیادی بیش از ۱۲۰ تعاونی فعال، زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر را در آبادان و خرمشهر فراهم کرده است.