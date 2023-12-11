به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی عراق، دفتر آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق در لبنان و همچنین خیریه آل البیت علیهم السلام اعلام کردند که تمام دفاتر و نهادهای وابسته به آنها امروز تعطیل خواهند بود.
این اقدام دفتر آیت الله سیستانی در حمایت از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان مظلوم نوار غزه صورت میگیرد.
رسانههای خبری پیشتر گزارش داده بودند که امروز دوشنبه دنیا شاهد اعتصابی سراسری خواهد بود که فعالان اجتماعی و حقوقدانان و اصحاب رسانه در تمام جهان در اعلام همبستگی با نوار غزه و محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی و رد مواضع واشنگتن در وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار میکنند.
احتمال میرود فروشگاهها و دانشگاهها و مدارس در نتیجه این اعتصاب سراسری تعطیل شوند. جزئیات درخواستهای مطرح شده بر اساس این اعتصاب عمومی نشان میدهد که شرکت کنندگان در آن از خودروهای شخصی استفاده نخواهند کرد و از برخی فعالیتهای اجتماعی نظیر خرید و استفاده از کارتهای اعتباری خودداری خواهند نمود.
هدف از راهاندازی این کمپین افزایش فشار بر دولتهای حامی رژیم صهیونیستی جهت توقف جنگ در غزه است که تاکنون به شهادت بیش از ۱۸ هزار فلسطینی منجر شده است.
سازمان دهندگان این کمپین که فعالان و جمعیتهای مخالف رژیم صهیونیستی و حامیان غزه هستند، فلج کردن اوضاع اقتصادی در کشورهای مختلف حامی تل آویو را هدف این اعتصاب عنوان کردهاند.
